Қирғизистонлик қизнинг ўзбек йигитига турмушга чиққани тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)
Қирғизистонлик қизнинг ўзбек йигити билан оила қургани акс этган тўй лавҳалари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг диққатини тортди. Икки ёшнинг бахтли кунидан олинган сурат ва видеолар фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотди.
Қувончли маросимда келин-куёвнинг яқинлари, қариндошлари ҳамда меҳмонлар иштирок этиб, ёшларнинг янги ҳаёт йўлига қадам қўйишига гувоҳ бўлишди. Тўйда миллий урф-одатлар ва оилавий қадриятларнинг акс этиши ушбу куннинг ўзига хос муҳитини янада бойитди.
Турли миллат вакилларининг бир оила бўлиб бирлашиши халқлар ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибатнинг гўзал ифодаси ҳисобланади.
Янги қурилган оилага мустаҳкам муҳаббат, тотувлик ва узоқ йиллик бахт тилаймиз!
Изоҳлар 0
…