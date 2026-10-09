Қашқадарёда чақалоғини 12 миллион сўмга сотмоқчи бўлган эр-хотин жазоланди

·5·Жамият
Қашқадарёда чақалоғини 12 миллион сўмга сотмоқчи бўлган эр-хотин жазоланди

Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида 2008 йилда туғилган аёл ва унинг турмуш ўртоғи чақалоқларини 12 миллион сўмга сотишга урингани учун судланди. Бу ҳақда «Дарё» нашри хабар берди.

Суд материалларига кўра, аёл эркак билан танишишидан аввал ҳомиладор бўлган. 2025 йилда у мазкур эркак билан танишган. Кейинчалик эркак аёлнинг ҳомиладорлигини билгач, унга уйланишга рози бўлган. Бироқ эркакнинг онаси бу муносабатга қарши чиққан. Шундан кейин жуфтлик Қарши шаҳрида ижара уйда яшай бошлаган.

Аёл 2025 йил 13 ноябрда Тошкент шаҳрида қиз фарзандни дунёга келтирган. Орадан икки ой ўтиб, у чақалоғи билан Нишон туманига қайтган. Аммо эркакнинг онаси болани қабул қилишни истамаган.

Тергов маълумотларига кўра, моддий қийинчиликлардан кейин чақалоқни сотиш таклифи билдирилган. Эркак танишига болани минг долларга беришини айтган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар келиб тушгач, тезкор тадбир ўтказилган.

19 март куни чақалоқни 12 миллион сўмга сотишга уриниш вақтида эр-хотин қўлга олинган.

Суд ҳукмига кўра, эркак етти йилга, аёл эса уч йилу олти ойга озодликдан маҳрум қилинган. Чақалоқ Қарши шаҳридаги 2-сонли кичик ҳажмли болалар уйига жойлаштирилган.

Қашқадарё вилоятиНишон туманиҚарши шаҳриДарё
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)26 сентябр 12:46Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиҚашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди27 сентябр 08:5940 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди4 август 22:18Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаАлишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда18 июл 05:15140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди7 июл 00:01Андижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилдиАндижонда хотинини мактабда ўлдирган эркакка 19 йил жазо берилди6 июл 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди