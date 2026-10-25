Нега тўнғич, ўртанча ва кенжа фарзандларнинг феъл-атвори буткул фарқ қилади?

·60·Жамият
Нега тўнғич, ўртанча ва кенжа фарзандларнинг феъл-атвори буткул фарқ қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болаларнинг феъл-атвори ва дунёқарашидаги фарқлар асосан уларнинг оиладаги туғилиш навбати ҳамда ота-онанинг уларга нисбатан психологик муносабати билан белгиланади.
  • Тўнғич фарзандлар юқори масъулият ва интизом туфайли мукаммалликка интилувчан лидер бўлиб етишса, ўртанча болалар мослашувчанлик ва дипломатик қобилиятлари билан ажралиб туради.

Битта хонадонда, бир хил ота-она тарбиясида улғайган болаларнинг феъл-атвори, дунёқараши ва ҳаётга муносабати баъзан бир-бирига мутлақо қарама-қарши бўлиб чиқади.

Психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу тафовутнинг асосий сабабларидан бири — боланинг оилада нечанчи бўлиб дунёга келгани ва ота-онанинг унга нисбатан психологик муносабатидир. Туғилиш навбати болаликдаги муҳитни, зиммадаги масъулият даражасини ва шахснинг шаклланишини белгилаб беради.

Тўнғич фарзанд: Мукаммалликка интилувчи ва талабчан лидер

Оиланинг илк фарзанди одатда ота-онанинг энг кўп диққат-эътибори ва катта умидлари остида вояга етади:

  • Қатъий назорат ва интизом: Илк фарзанд тарбиясида ота-она ҳали тажрибасиз бўлгани сабабли барча қоида ва талабларни унга нисбатан максимал даражада қўллайди;

  • Перфекционизм ва масъулият: Натижада тўнғич бола мукаммалликка интилувчан (перфекционист), ўзига ва атрофдагиларга ўта талабчан, тартиб-интизомли шахс бўлиб улғаяди;

  • Касбий мойиллик: Шу сабабли мутахассислар ҳарбий соҳа, аниқ ҳисоб-китоб, пухталик ва юқори масъулият талаб этиладиган лавозимларга айнан катта фарзандларни танлашни тавсия этади.

Ўртанча фарзанд: Мослашувчан бошқарувчи ва моҳир дипломат

Оилада тўнғич ва кенжа ўртасида қолган болалар ўзига хос мослашувчанлик қобилияти билан ажралиб туради:

  • Мувозанат сақловчи: Ўртанча фарзанд ҳам катта ака-опалари, ҳам кичик ука-сингиллари билан мунтазам алоқада бўлиб, оила муҳитида доимий муроса қилувчи (дипломат) ролини ўйнайди;

  • Бошқарувчанлик қобилияти: У ҳар иккала томоннинг тилини топишга ва муносабатларни мувофиқлаштиришга ўрганиб улғаяди. Мутахассисларнинг кузатувларига кўра, айнан шу муҳит ўртанча фарзандларда бошқарувчанлик, музокара олиб бориш ва мураккаб вазиятларда муросага келиш ҳиссини энг кучли ривожлантиради.

Кенжа фарзанд: Чекловсиз эркинлик ва креатив ижодкорлик

Оиланинг энг кичик аъзоси улғаядиган психологик иқлим буткул бошқача тус олади:

  • Босимнинг йўқлиги: Ота-она кенжа фарзандга келиб тарбияда анча хотиржам бўлади, қатъий назорат ва талаблар даражаси сезиларли пасаяди;

  • Эркин тафаккур: Ортиқча босимсиз, эркинликда ўсган кенжа болалар чегаралардан ташқари фикрлашга (креативликка) мойил бўлади. Улар ақлга келмайдиган ғояларни илгари суриши, ҳайратланарли сўзларни эркин гапириши мумкин;

  • Яратувчанлик: Чекловлар камлиги боис кенжа фарзандлар орасидан креатив, ижодкор, таваккалчиликдан қўрқмайдиган ёрқин шахслар кўпроқ етишиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, оиладаги табиий иерархия болаларнинг келажакдаги касбий йўналиши ва феъл-атвори пойдеворини қурувчи кўринмас куч ҳисобланади.

Болалар психологиясиОилавий тарбияШахс шаклланишиТуғилиш навбати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Фарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилдиФарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилди12 июн 15:34Нега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқатНега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқатКеча 19:22Тошкентдаги хонадонда тунги ёнғин бир кишининг умрига зомин бўлдиТошкентдаги хонадонда тунги ёнғин бир кишининг умрига зомин бўлдиКеча 18:22Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилдиФуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилдиКеча 13:22Нутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллариНутқ орқали ёшларни маънавий тарбиялаш йўллариКеча 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди