Нега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқат

·1·Жамият
Нега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқат

Кўчада кун кечирувчи, чўнтагида бор-йўғи биргина доллар пули қолган дайди йўлда кетаётиб ғаройиб эълонга кўзи тушди.

Эълонда денгиз бўйида жойлашган, боғ-роғи ва бассейнлари бор уч қаватли ҳашаматли вилла сотилиши, унинг нархи эса атиги 1 доллар экани ёзилганди. Аввалига буни кимнингдир аҳмоқона ҳазили деб ўйлаган йўловчи сал ўтмай бошқа бир деворда худди шу таклифга дуч келди ва қизиқиш устун келиб, кўрсатилган манзил томон йўл олди.

Ҳазил эмас, ҳақиқат: Дайдининг қўлига теккан бахт

Кўрсатилган манзилга етиб борган қашшоқ одам ҳақиқий эртаклардагидек гўзал, миллионлаб долларга арзийдиган саройсимон виллани ва дарвоза олдида кутиб турган жиддий қиёфали аёлни кўрди:

  • Ишончсизлик билан берилган савол: «Сизлар шунақа эълон берган экансизлар, мабодо бу ерда қандайдир хатолик ёки англашилмовчилик бўлмаганми?» — деб сўради у таажжубланиб;

  • Қатъий розилик: «Йўқ, ҳеч қандай хатолик йўқ, нарх айнан шундай», — дея жавоб берди хонадон бекаси хотиржам оҳангда;

  • Шошилинч битим: Чўнтагидаги ягона 1 долларини чиқариб узатган эркак тақдирнинг бу совғасига ишонгиси келмас, ақл бовар қилмас битим эса кўз очиб-юмгунча расмийлаштириб берилган эди.

«Нега бундай қилдингиз?»: Нафрат ва ақл тўқнашган қасос

Ҳужжатларга қўл қўйилиб, кўчмас мулкнинг янги эгасига айланган собиқ дайди ичидаги қизиқувчанликни боса олмай, аёлдан ушбу ғалати қарорнинг асл сабабини сўради.

Аёлнинг берган совуққон ва пичингга тўла жавоби эса уни буткул лол қолдирди:

«Марҳум эрим ўлимидан олдин қилган васиятида ушбу муҳташам виллани зудлик билан сотишимни ва ундан тушган барча пулни унинг хуштори (маъшуқаси)га беришимни шарт қилиб қолдирган эди. Нима бўлганда ҳам, мен қонуний рафиқа сифатида вафот этган эримнинг сўнгги васиятини сўзсиз бажаришим керакку, тўғрими?!»

Шу тариқа, эрининг хиёнатидан қаттиқ озор чеккан аёл қонунни ва васиятнома шартларини заррача бузмаган ҳолда, рақибасига бор-йўғи 1 доллар қолдириб, ноодатий ва шафқатсиз қасос олган эди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги12 сентябр 21:40Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилдиБир сават узум 5 миллион сўмга сотилди23 август 11:59Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Қўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирдиҚўқонда куёвнинг бир бўлак торти 4000 долларга сотилди: аукциондаги нарх ҳаммани ҳайрон қолдирди26 сентябр 15:05Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмас16 июл 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди