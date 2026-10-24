Нега ҳашаматли вилла 1 долларга сотилди? Сирли васият ортидаги ақлбовар қилмас ҳақиқат
Кўчада кун кечирувчи, чўнтагида бор-йўғи биргина доллар пули қолган дайди йўлда кетаётиб ғаройиб эълонга кўзи тушди.
Эълонда денгиз бўйида жойлашган, боғ-роғи ва бассейнлари бор уч қаватли ҳашаматли вилла сотилиши, унинг нархи эса атиги 1 доллар экани ёзилганди. Аввалига буни кимнингдир аҳмоқона ҳазили деб ўйлаган йўловчи сал ўтмай бошқа бир деворда худди шу таклифга дуч келди ва қизиқиш устун келиб, кўрсатилган манзил томон йўл олди.
Ҳазил эмас, ҳақиқат: Дайдининг қўлига теккан бахт
Кўрсатилган манзилга етиб борган қашшоқ одам ҳақиқий эртаклардагидек гўзал, миллионлаб долларга арзийдиган саройсимон виллани ва дарвоза олдида кутиб турган жиддий қиёфали аёлни кўрди:
Ишончсизлик билан берилган савол: «Сизлар шунақа эълон берган экансизлар, мабодо бу ерда қандайдир хатолик ёки англашилмовчилик бўлмаганми?» — деб сўради у таажжубланиб;
Қатъий розилик: «Йўқ, ҳеч қандай хатолик йўқ, нарх айнан шундай», — дея жавоб берди хонадон бекаси хотиржам оҳангда;
Шошилинч битим: Чўнтагидаги ягона 1 долларини чиқариб узатган эркак тақдирнинг бу совғасига ишонгиси келмас, ақл бовар қилмас битим эса кўз очиб-юмгунча расмийлаштириб берилган эди.
«Нега бундай қилдингиз?»: Нафрат ва ақл тўқнашган қасос
Ҳужжатларга қўл қўйилиб, кўчмас мулкнинг янги эгасига айланган собиқ дайди ичидаги қизиқувчанликни боса олмай, аёлдан ушбу ғалати қарорнинг асл сабабини сўради.
Аёлнинг берган совуққон ва пичингга тўла жавоби эса уни буткул лол қолдирди:
«Марҳум эрим ўлимидан олдин қилган васиятида ушбу муҳташам виллани зудлик билан сотишимни ва ундан тушган барча пулни унинг хуштори (маъшуқаси)га беришимни шарт қилиб қолдирган эди. Нима бўлганда ҳам, мен қонуний рафиқа сифатида вафот этган эримнинг сўнгги васиятини сўзсиз бажаришим керакку, тўғрими?!»
Шу тариқа, эрининг хиёнатидан қаттиқ озор чеккан аёл қонунни ва васиятнома шартларини заррача бузмаган ҳолда, рақибасига бор-йўғи 1 доллар қолдириб, ноодатий ва шафқатсиз қасос олган эди.
Изоҳлар 0
…