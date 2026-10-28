Реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айланди
«Катта дубулға» туркумига кирувчи турнирларнинг тўрт карра ғолибаси ҳамда дунёнинг иккинчи рақамли ракеткаси Арина Соболенко 2026 йилда жаҳон бўйлаб реклама берувчилар ва йирик брендлар орасида энг юқори талабга эга спортчи деб топилди. Нуфузли SportsPro спорт-медиа портали ҳамда NorthStar Solutions Group таҳлилий компанияси ҳамкорлигида тайёрланган йиллик ҳисоботда беларуслик теннисчи сайёрамизнинг энг машҳур юлдузларини ортда қолдириб, мутлақ пешқадамга айланди.
Экспертлар рейтингини тузишда ҳар бир спортчининг шахсий бренди кучи, аудитория қамрови ва машҳурлик динамикаси ҳамда узоқ муддатли тижорат салоҳияти чуқур таҳлил қилинди. Соболенко мумкин бўлган 100 баллдан 80,95 балл тўплаб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади.
2026 йилда реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи
Глобал маркетинг бўйича етакчи ўнликка турли спорт турларининг ёрқин вакиллари кирди:
Арина Соболенко (теннис, Беларусь) — 1-ўрин;
Эйлин Гу (фристайл, Хитой/АҚШ) — 2-ўрин;
Яннис Адетокунбо (баскетбол, НБА) — 3-ўрин;
Эрлинг Ҳоланд (футбол, Норвегия / «Манчестер Сити») — 4-ўрин;
Карлос Алькарас (теннис, Испания) — 5-ўрин;
Алиса Лю (фигурали учиш, АҚШ) — 6-ўрин;
Виктор Вембаняма (баскетбол, Франция / НБА) — 7-ўрин;
Александр Зверев (теннис, Германия) — 8-ўрин;
Шарль Леклер (Формула-1, Монако / «Феррари») — 9-ўрин;
Эй Жей Дибанца (баскетбол, АҚШ) — 10-ўрин.
Теннис юлдузларининг мутлақ устунлиги ва ТОП-50 манзараси
Эълон қилинган таҳлилий ҳисоботда катта теннис вакиллари маркетинг бозорида энг барқарор ва жозибадор инвестиция майдони бўлиб қолаётгани яна бир бор исботланди:
Кучли элликталикдаги афсоналар: Рейтингнинг ТОП-50 талигидан жаҳоннинг бошқа етакчи ракеткалари ҳам мустаҳкам ўрин олди. Жумладан, Ига Швёнтек 17-ўринда, Наоми Осака 21-ўринда, Кори Гауфф 32-ўринда қайд этилди;
Эркаклар тенниси етакчилари: Сўнгги йилларда катта ғалабаларни қўлга киритаётган Янник Синнер 35-ўринни банд этган бўлса, афсонавий 24 карра «Катта дубулға» соҳиби Новак Жокович 46-поғонада қайд этилди;
Арина Соболенко феномени: Беларуслик теннисчининг кортдаги агрессив ва чидамли ўйин услуби, ёрқин характери ҳамда йирик турнирлардаги барқарор натижалари уни халқаро брендлар учун энг даромадли ва ишончли юзга айлантирди.
Тижорат рейтинги шуни кўрсатмоқдаки, замонавий спорт саноатида фақатгина кубок ва медаллар эмас, балки мухлислар билан самимий мулоқот ва медиа майдондаги кучли харизма спортчининг молиявий қийматини белгиловчи асосий омилга айланиб улгурди.
Изоҳлар 0
…