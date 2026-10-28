Реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айланди

·0·Спорт
Реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айланди

«Катта дубулға» туркумига кирувчи турнирларнинг тўрт карра ғолибаси ҳамда дунёнинг иккинчи рақамли ракеткаси Арина Соболенко 2026 йилда жаҳон бўйлаб реклама берувчилар ва йирик брендлар орасида энг юқори талабга эга спортчи деб топилди. Нуфузли SportsPro спорт-медиа портали ҳамда NorthStar Solutions Group таҳлилий компанияси ҳамкорлигида тайёрланган йиллик ҳисоботда беларуслик теннисчи сайёрамизнинг энг машҳур юлдузларини ортда қолдириб, мутлақ пешқадамга айланди.

Экспертлар рейтингини тузишда ҳар бир спортчининг шахсий бренди кучи, аудитория қамрови ва машҳурлик динамикаси ҳамда узоқ муддатли тижорат салоҳияти чуқур таҳлил қилинди. Соболенко мумкин бўлган 100 баллдан 80,95 балл тўплаб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади.

2026 йилда реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи

Глобал маркетинг бўйича етакчи ўнликка турли спорт турларининг ёрқин вакиллари кирди:

  1. Арина Соболенко (теннис, Беларусь) — 1-ўрин;

  2. Эйлин Гу (фристайл, Хитой/АҚШ) — 2-ўрин;

  3. Яннис Адетокунбо (баскетбол, НБА) — 3-ўрин;

  4. Эрлинг Ҳоланд (футбол, Норвегия / «Манчестер Сити») — 4-ўрин;

  5. Карлос Алькарас (теннис, Испания) — 5-ўрин;

  6. Алиса Лю (фигурали учиш, АҚШ) — 6-ўрин;

  7. Виктор Вембаняма (баскетбол, Франция / НБА) — 7-ўрин;

  8. Александр Зверев (теннис, Германия) — 8-ўрин;

  9. Шарль Леклер (Формула-1, Монако / «Феррари») — 9-ўрин;

  10. Эй Жей Дибанца (баскетбол, АҚШ) — 10-ўрин.

Теннис юлдузларининг мутлақ устунлиги ва ТОП-50 манзараси

Эълон қилинган таҳлилий ҳисоботда катта теннис вакиллари маркетинг бозорида энг барқарор ва жозибадор инвестиция майдони бўлиб қолаётгани яна бир бор исботланди:

  • Кучли элликталикдаги афсоналар: Рейтингнинг ТОП-50 талигидан жаҳоннинг бошқа етакчи ракеткалари ҳам мустаҳкам ўрин олди. Жумладан, Ига Швёнтек 17-ўринда, Наоми Осака 21-ўринда, Кори Гауфф 32-ўринда қайд этилди;

  • Эркаклар тенниси етакчилари: Сўнгги йилларда катта ғалабаларни қўлга киритаётган Янник Синнер 35-ўринни банд этган бўлса, афсонавий 24 карра «Катта дубулға» соҳиби Новак Жокович 46-поғонада қайд этилди;

  • Арина Соболенко феномени: Беларуслик теннисчининг кортдаги агрессив ва чидамли ўйин услуби, ёрқин характери ҳамда йирик турнирлардаги барқарор натижалари уни халқаро брендлар учун энг даромадли ва ишончли юзга айлантирди.

Тижорат рейтинги шуни кўрсатмоқдаки, замонавий спорт саноатида фақатгина кубок ва медаллар эмас, балки мухлислар билан самимий мулоқот ва медиа майдондаги кучли харизма спортчининг молиявий қийматини белгиловчи асосий омилга айланиб улгурди.

Арина СоболенкоSportsProКатта дубулғаNorthStar Solutions Group
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирдиКутилмаган совға: Дунёнинг 2-рақамли теннисчиси ўзбекистонлик спортчини ҳайратда қолдирди3 октябр 11:19Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ берди9 август 18:13Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!14 сентябр 09:22«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди4 июн 01:30"Ролан Гаррос"да чемпионлик сари: Соболенко Касаткинани мағлуб этди"Ролан Гаррос"да чемпионлик сари: Соболенко Касаткинани мағлуб этди31 май 13:17US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди4 сентябр 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди