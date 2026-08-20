Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этди

·2·Спорт
Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этди
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида «Андижон» сафарда Ғузорнинг «Машъал» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба голини 53-дақиқада Пўлатхўжа Холдорхонов киритди. Мазкур натижадан сўнг «Андижон» 24 очко билан 8-поғонага кўтарилди, «Машъал» эса 4 очко билан 16-ўринда қолди. Андижонликлар мезбонларнинг ҳисобни тенглаштиришга қаратилган уринишларига тартибли ҳимоя билан жавоб қайтарди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 18-тури доирасида «Андижон» сафарда Ғузорнинг «Машъал» жамоаси меҳмони бўлди. Кескин ва муросасиз кечган баҳсда «бургутлар» 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритиб, қимматли 3 очкога эга чиқди. Баҳс тақдирини қайси вазият ҳал қилди ва жамоаларнинг жадвалдаги ўрни қандай ўзгарди?

Ғалаба тўпи ва ҳимоядаги мустаҳкамлик

Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтди. Иккинчи бўлим бошида эса «Андижон» ўз ҳужумини гол билан якунлади: 53-дақиқада Пўлатхўжа Холдорхонов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган ягона тўпни киритди. Мезбонларнинг мувозанатни тиклашга қаратилган уринишларига андижонликларнинг тартибли ҳимояси тўсқинлик қилди.

Суперлига: 18-тур баҳси тафсилотлари

Кўрсаткич

«Машъал» (Ғузор)

«Андижон» (Андижон)

Якуний ҳисоб

0

1

Ягона гол

Пўлатхўжа Холдорхонов (53')

Очколар сони

4 очко

24 очко

Эгаллаб турган ўрни

16-поғона (сўнгги ўрин)

8-поғона (юқорига кўтарилди)

Жамоаларнинг майдонга тушган таркиблари

  • «Машъал»: Достонбек Тўхтабоев, Зафарбек Акрамов (Муҳаммадбобир Мўйдинов, 46), Страҳинья Бошняк, Комилжон Тожидинов, Сардор Абдураимов, Иброҳим Ғанихонов (Маҳмуд Жўрабоев, 12), Ҳумоюн Муртозаев (Тоҳирбек Тўхтасинов, 46), Ифеани Ифеани (Аҳрорбек Раҳимов, 54), Эргаш Исмаилов, Павел Буреев, Азизбек Чориев (Нормурод Кўчаров, 59).

  • «Андижон»: Артём Потапов, Александре Андроникашвили, Пўлатхўжа Холдорхонов (Бекзод Сулаймонов, 74), Имеда Ашортиа (Дониёр Абдуманнопов, 74), Ҳумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Абдураҳмон Комилов (Одилбек Абдумажидов, 83), Неманья Чаласан, Дамир Темиров (Шоҳмалик Комилов, 80), Ислом Тўхтаҳўжаев, Маҳмуджон Маҳамаджонов, Рустам Турдимуродов.

Ғузордаги сафар ғалабасидан сўнг «Андижон» ўз очколарини 24 тага етказиб, турнир жадвалининг 8-поғонасига кўтарилди. «Машъал» эса 4 очко билан турнир жадвалининг сўнгги — 16-ўрнида қолмоқда.

Сизнингча, «Андижон» ушбу муҳим ғалабадан кейин Суперлигада кучли бешлик учун кураша оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «бургутлар»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди