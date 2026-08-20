Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида «Андижон» сафарда Ғузорнинг «Машъал» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба голини 53-дақиқада Пўлатхўжа Холдорхонов киритди. Мазкур натижадан сўнг «Андижон» 24 очко билан 8-поғонага кўтарилди, «Машъал» эса 4 очко билан 16-ўринда қолди. Андижонликлар мезбонларнинг ҳисобни тенглаштиришга қаратилган уринишларига тартибли ҳимоя билан жавоб қайтарди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 18-тури доирасида «Андижон» сафарда Ғузорнинг «Машъал» жамоаси меҳмони бўлди. Кескин ва муросасиз кечган баҳсда «бургутлар» 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритиб, қимматли 3 очкога эга чиқди. Баҳс тақдирини қайси вазият ҳал қилди ва жамоаларнинг жадвалдаги ўрни қандай ўзгарди?
Ғалаба тўпи ва ҳимоядаги мустаҳкамлик
Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтди. Иккинчи бўлим бошида эса «Андижон» ўз ҳужумини гол билан якунлади: 53-дақиқада Пўлатхўжа Холдорхонов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган ягона тўпни киритди. Мезбонларнинг мувозанатни тиклашга қаратилган уринишларига андижонликларнинг тартибли ҳимояси тўсқинлик қилди.
Суперлига: 18-тур баҳси тафсилотлари
Кўрсаткич
«Машъал» (Ғузор)
«Андижон» (Андижон)
Якуний ҳисоб
0
1
Ягона гол
—
Пўлатхўжа Холдорхонов (53')
Очколар сони
4 очко
24 очко
Эгаллаб турган ўрни
16-поғона (сўнгги ўрин)
8-поғона (юқорига кўтарилди)
Жамоаларнинг майдонга тушган таркиблари
«Машъал»: Достонбек Тўхтабоев, Зафарбек Акрамов (Муҳаммадбобир Мўйдинов, 46), Страҳинья Бошняк, Комилжон Тожидинов, Сардор Абдураимов, Иброҳим Ғанихонов (Маҳмуд Жўрабоев, 12), Ҳумоюн Муртозаев (Тоҳирбек Тўхтасинов, 46), Ифеани Ифеани (Аҳрорбек Раҳимов, 54), Эргаш Исмаилов, Павел Буреев, Азизбек Чориев (Нормурод Кўчаров, 59).
«Андижон»: Артём Потапов, Александре Андроникашвили, Пўлатхўжа Холдорхонов (Бекзод Сулаймонов, 74), Имеда Ашортиа (Дониёр Абдуманнопов, 74), Ҳумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Абдураҳмон Комилов (Одилбек Абдумажидов, 83), Неманья Чаласан, Дамир Темиров (Шоҳмалик Комилов, 80), Ислом Тўхтаҳўжаев, Маҳмуджон Маҳамаджонов, Рустам Турдимуродов.
Ғузордаги сафар ғалабасидан сўнг «Андижон» ўз очколарини 24 тага етказиб, турнир жадвалининг 8-поғонасига кўтарилди. «Машъал» эса 4 очко билан турнир жадвалининг сўнгги — 16-ўрнида қолмоқда.
Сизнингча, «Андижон» ушбу муҳим ғалабадан кейин Суперлигада кучли бешлик учун кураша оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «бургутлар»нинг барча мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…