Фавқулодда вазиятда Олий таълим талабалари учун янги рақамли ҳимоя тизими ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабалари учун хавфсизликни таъминлаш ва кундалик хизматлардан фойдаланишни соддалаштиришга қаратилган «Хавфсиз талаба» мобил иловаси ишга туширилди.
- Мазкур платформа рақамли талабалик гувоҳномаси, ўқув жараёни назорати, мурожаатлар тизими ва жамоат транспорти харитаси каби қулайликларни ўз ичига олади.
Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабаларининг хавфсизлигини таъминлаш, таълим жараёнига оид маълумотлардан фойдаланишни соддалаштириш ва кундалик қулайликларни оширишга қаратилган ягона рақамли платформа — «Xavfsiz talaba» мобил иловаси расман фойдаланишга топширилди.
Мазкур лойиҳа талабалар учун зарур бўлган барча асосий маълумотларни, кундалик рақамли хизматларни ҳамда шошилинч хавфсизлик функцияларини бир ерга жамлаган мукаммал экотизим сифатида ишлаб чиқилди.
Барча хизматлар битта платформада: Илова нималарга қодир?
Янги мобил дастур талабалик ҳаётини янада осонлаштириш учун қатор қулай функцияларни ўз ичига олган:
Рақамли талабалик гувоҳномаси: Қоғоз ҳужжатларни кўтариб юриш зарурати йўқолади — илова орқали электрон талабалик картаси ва шахсий QR-коддан тўлиқ фойдаланиш мумкин;
Ўқув жараёни ва давомат назорати: Талабалар ўз давомати, баҳолари, дарс жадвали ҳамда яшаш жойи (ётоқхона ёки ижара)га оид маълумотларни тўғридан-тўғри кузатиб боради;
Мурожаатлар тизими: Раҳбарият ва масъулларга таклиф ҳамда шикоятларни онлайн юбориш ва уларнинг кўриб чиқилиш ҳолатини реал вақт режимида текшириш имконияти яратилган;
Жамоат транспорти харитаси: Талабаларга шаҳар бўйлаб ҳаракатланишда қулайлик яратиш учун автобус йўналишлари ва транспорт воситаларининг аниқ жойлашуви интерактив харитада акс этиб туради.
Ҳаётни қутқарувчи «SOS» тугмаси: Хавфсизликнинг янги босқичи
Илованинг энг муҳим ва стратегик аҳамиятга эга қисми унинг фавқулодда хавфсизлик модулидир:
Бир зумда сигнал узатиш: Кўнгилсиз ёки хавфли вазиятларга дуч келганда талаба иловадаги махсус «SOS» тугмасини босиши кифоя;
Аниқ геопозиция: Сигнал фаоллашган лаҳзадаёқ талабанинг турган аниқ географик координаталари зудлик билан муассаса хавфсизлик хизмати ва тегишли масъул органларга узатилади, бу эса ёрдамнинг тезкор етиб боришини кафолатлайди.
«Xavfsiz talaba» мобил иловаси барча фойдаланувчилар учун бепул бўлиб, уни аллақачон расмий Google Play ҳамда App Store интернет дўконларидан юклаб олиш мумкин.
Изоҳлар 0
…