Фавқулодда вазиятда Олий таълим талабалари учун янги рақамли ҳимоя тизими ишга тушди

·59·Техно
Фавқулодда вазиятда Олий таълим талабалари учун янги рақамли ҳимоя тизими ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабалари учун хавфсизликни таъминлаш ва кундалик хизматлардан фойдаланишни соддалаштиришга қаратилган «Хавфсиз талаба» мобил иловаси ишга туширилди.
  • Мазкур платформа рақамли талабалик гувоҳномаси, ўқув жараёни назорати, мурожаатлар тизими ва жамоат транспорти харитаси каби қулайликларни ўз ичига олади.

Ўзбекистонда олий таълим муассасалари талабаларининг хавфсизлигини таъминлаш, таълим жараёнига оид маълумотлардан фойдаланишни соддалаштириш ва кундалик қулайликларни оширишга қаратилган ягона рақамли платформа — «Xavfsiz talaba» мобил иловаси расман фойдаланишга топширилди.

Мазкур лойиҳа талабалар учун зарур бўлган барча асосий маълумотларни, кундалик рақамли хизматларни ҳамда шошилинч хавфсизлик функцияларини бир ерга жамлаган мукаммал экотизим сифатида ишлаб чиқилди.

Барча хизматлар битта платформада: Илова нималарга қодир?

Янги мобил дастур талабалик ҳаётини янада осонлаштириш учун қатор қулай функцияларни ўз ичига олган:

  • Рақамли талабалик гувоҳномаси: Қоғоз ҳужжатларни кўтариб юриш зарурати йўқолади — илова орқали электрон талабалик картаси ва шахсий QR-коддан тўлиқ фойдаланиш мумкин;

  • Ўқув жараёни ва давомат назорати: Талабалар ўз давомати, баҳолари, дарс жадвали ҳамда яшаш жойи (ётоқхона ёки ижара)га оид маълумотларни тўғридан-тўғри кузатиб боради;

  • Мурожаатлар тизими: Раҳбарият ва масъулларга таклиф ҳамда шикоятларни онлайн юбориш ва уларнинг кўриб чиқилиш ҳолатини реал вақт режимида текшириш имконияти яратилган;

  • Жамоат транспорти харитаси: Талабаларга шаҳар бўйлаб ҳаракатланишда қулайлик яратиш учун автобус йўналишлари ва транспорт воситаларининг аниқ жойлашуви интерактив харитада акс этиб туради.

Ҳаётни қутқарувчи «SOS» тугмаси: Хавфсизликнинг янги босқичи

Илованинг энг муҳим ва стратегик аҳамиятга эга қисми унинг фавқулодда хавфсизлик модулидир:

  • Бир зумда сигнал узатиш: Кўнгилсиз ёки хавфли вазиятларга дуч келганда талаба иловадаги махсус «SOS» тугмасини босиши кифоя;

  • Аниқ геопозиция: Сигнал фаоллашган лаҳзадаёқ талабанинг турган аниқ географик координаталари зудлик билан муассаса хавфсизлик хизмати ва тегишли масъул органларга узатилади, бу эса ёрдамнинг тезкор етиб боришини кафолатлайди.

«Xavfsiz talaba» мобил иловаси барча фойдаланувчилар учун бепул бўлиб, уни аллақачон расмий Google Play ҳамда App Store интернет дўконларидан юклаб олиш мумкин.

Xavfsiz talabaОлий таълимРақамли таълимМобил илова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақамли кутубхонадан фойдаланиш кўрсаткичи икки баравар ошдиРақамли кутубхонадан фойдаланиш кўрсаткичи икки баравар ошди29 май 17:25Россия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланадиРоссия ОТМлари талабалари ўқишга киргач Max мессенжерига уланади30 июл 15:23Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)19 октябр 08:45Коллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айбладиКоллежлар учун Физз иловаси Сидечат ва Маверон инвесторини жосусликда айблади10 июл 23:00Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади 12 сентябр 15:00Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилди14 август 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди