Ширинлик жанжалида вафот этган 19 ёшли Мадинанинг жасади қабрдан қазиб олинди

·4·Жамият
Ширинлик жанжалида вафот этган 19 ёшли Мадинанинг жасади қабрдан қазиб олинди

Қозоғистоннинг Жамбил вилоятида сирли тарзда вафот этган 19 ёшли Ўзбекистон фуқароси Мадинанинг жасади қайта суд-тиббий экспертизасидан ўтказиш учун қабрдан қазиб олинди. Марҳуманинг яқинлари дастлабки текширув натижаларига шубҳа билдиргани сабабли эксгумация ўтказишни сўраган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Мадина ширинлик сабабли турмуш ўртоғи билан юзага келган жанжалдан кейин вафот этгани ҳақида хабар берилган эди. Унинг ўлими билан боғлиқ ҳолатлар ҳанузгача тўлиқ ойдинлашмаган.

Маҳаллий журналист Жан Аҳмадиевнинг маълум қилишича, эксгумация 4 ноябрь куни жабрланувчи томоннинг расмий илтимосномаси асосида амалга оширилган. Марҳуманинг оиласи дастлабки экспертиза хулосаларига рози бўлмаган ва уларнинг ишончлилигига шубҳа билдирган.

Шундан сўнг Олмаота шаҳрида қайта комиссия суд-тиббий экспертизаси тайинланган. Жасадни қабрдан чиқариш жараёни полиция ходимлари ҳамда тегишли соҳа мутахассислари иштирокида ўтказилган.

Жамбил вилояти Полиция департаменти маълумотига кўра, мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 105-моддаси, яъни ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Ҳозирда марҳуманинг турмуш ўртоғи иш доирасида ҳимояланиш ҳуқуқига эга гувоҳ мақомида қолмоқда. Қайта экспертиза натижалари Мадинанинг ўлими билан боғлиқ саволларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Жамбил вилоятиэксгумациясуд-тиббий экспертизаЖиноят кодекси 105-модда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)25 октябр 10:55Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиЖамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоланди2 октябр 21:49Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этди18 август 09:48Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келди30 октябр 08:09Фирибгарлик схемаси: Термизда юзлаб одамларни чув туширган автосалон ходимлари қамалдиФирибгарлик схемаси: Термизда юзлаб одамларни чув туширган автосалон ходимлари қамалдиБугун 21:39Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилиндиШов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилиндиБугун 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади