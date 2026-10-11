Самарқандда MrBeast ташрифи ортидан юзага келган тартибсизлик жамоатчиликни ўйга солди

·55·Жамият
Самарқандда MrBeast ташрифи ортидан юзага келган тартибсизлик жамоатчиликни ўйга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур ютубер Мистер Бистнинг Самарқандга ташрифи чоғида юзага келган тартибсизликлар туфайли у ўз режалаштирилган ишларини якунлай олмасдан шаҳарни муддатидан аввал тарк этишга мажбур бўлди.
  • Минглаб ёшларнинг назорациз ҳаракатланиши, хавфсизликка таҳдид солиши натижасида Регистон атрофида катта тиқилинч юзага келди ва суратга олиш ишлари бекор қилинди.

Дунёнинг энг машҳур ютубери Мистер Бист (MrBeast)нинг Ўзбекистоннинг тарихий маркази Самарқанд шаҳрига ташрифи кутилмаган шов-шув ва жиддий тартибсизликлар билан якунланди. Тарихий обидалар фонида юзлаб миллионлаб аудиторияга мўлжалланган кенг кўламли видеолойиҳа суратга олишни мақсад қилган машҳур меҳмон режалаштирилган ишларини охирига етказолмай, шаҳарни муддатидан аввал тарк этишга мажбур бўлди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳаларда минглаб ўсмирлар ва ёш болаларнинг машиналар ортидан қувиб югургани, кўчаларда назоратсиз ҳаракатланиб, тиқилинч юзага келтиргани акс этган.

Нима содир бўлди? Кўчалардаги хаос ва назоратсиз оломон

Ҳодиса жойидан олинган кадрлар вазиятнинг қанчалик жиддий тус олганини яққол кўрсатиб турибди:

  • Регистон атрофидаги босим: Блогер пайдо бўлган ҳудудда юзлаб одамлар тўпланиб, хавфсизликни таъминлашга жалб этилган ҳуқуқ-тартибот органларига ҳам улкан босим туғдирди;

  • Автомобиллар қувлаган болалар: Кўплаб мактаб ёшидаги ва ундан ҳам кичик болалар йўл ҳаракати хавфсизлигини бутунлай унутиб, транспорт воситалари ортидан кўча бўйлаб югурди;

  • Йиқилишлар ва хавфли тўқнашувлар: Оломон ичида ёш болалар ерга йиқилиб, оёқости бўлиш хавфи остида қолди, катталар ва ички ишлар ходимлари уларни базўр тиқилинчдан тортиб олди;

  • Бекор қилинган суратга олиш: Хавфсизликни таъминлаш имконсиз даражага етгач, блогер лойиҳани тўхтатишга ва Самарқандда ҳатто бир сутка ҳам қолмасдан кетишга қарор қилди.

Бой берилган миллионлаб долларлик пиар

Мистер Бист ҳар бир видеоси билан дунё бўйлаб юз миллионлаб томошабинларни қамраб олади:

  • Туризм учун бебаҳо имконият: Унинг Самарқандда суратга оладиган ролики Ўзбекистон туризми, тарихи ва маданияти учун мисли кўрилмаган глобал бепул реклама бўлиши мумкин эди;

  • Нохуш таассурот: Тартибсизлик ва жамоат хавфсизлигининг издан чиқиши сабабли бу улкан лойиҳа тўхтатилди, мамлакат эса халқаро майдонда салбий контент тарқалиши хавфига дуч келди.

Жамият учун сабоқ: Ёшлар тарбияси ва оммавий маданият таъсири

Самарқанддаги ушбу ҳолат ижтимоий тармоқлар фаоллари, зиёлилар ва ота-оналар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлди:

  • Кўр-кўрона тақлид: Ҳодиса гувоҳларининг қайд этишича, югуриб юрган кўплаб болалар ҳатто Мистер Бистнинг кимлиги ва нима иш қилишини тўлиқ англамаган ҳолда шунчаки «шоу» ва шовқинга эргашган;

  • Ота-оналар масъулияти: Ёш авлоднинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, уларга шахсий чегаралар ва жамоат жойларида ўзини тутиш маданиятини ўргатиш долзарб масала экани яна бир бор исботланди;

  • Маънавий иммунитет зарурати: Интернет юлдузларига сиғиниш даражасидаги оммавий психоз ёшлар тарбияси, уларнинг қадриятлари ва мақсадлари устида жиддий ишлаш зарурлигини кўрсатмоқда.

Мазкур воқеа нафақат йирик халқаро тадбирлар ва таниқли меҳмонларни кутиб олишда хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш, балки ёшларнинг маънавий тарбиясига қаратилаётган эътиборни кучайтириш учун ҳам муҳим огоҳлантириш бўлди.

Мистер БистСамарқандМистер Бистнинг Самарқандга ташрифи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...23 июл 15:32MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?Кеча 10:52Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этадиUzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этадиБугун 11:50Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Бугун 11:12Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариЯндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариБугун 10:59Андижонда 34 минг долларни чегарадан яширинча олиб ўтишга уринган шахс ушландиАндижонда 34 минг долларни чегарадан яширинча олиб ўтишга уринган шахс ушландиБугун 09:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди