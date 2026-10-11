Самарқандда MrBeast ташрифи ортидан юзага келган тартибсизлик жамоатчиликни ўйга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур ютубер Мистер Бистнинг Самарқандга ташрифи чоғида юзага келган тартибсизликлар туфайли у ўз режалаштирилган ишларини якунлай олмасдан шаҳарни муддатидан аввал тарк этишга мажбур бўлди.
- Минглаб ёшларнинг назорациз ҳаракатланиши, хавфсизликка таҳдид солиши натижасида Регистон атрофида катта тиқилинч юзага келди ва суратга олиш ишлари бекор қилинди.
Дунёнинг энг машҳур ютубери Мистер Бист (MrBeast)нинг Ўзбекистоннинг тарихий маркази Самарқанд шаҳрига ташрифи кутилмаган шов-шув ва жиддий тартибсизликлар билан якунланди. Тарихий обидалар фонида юзлаб миллионлаб аудиторияга мўлжалланган кенг кўламли видеолойиҳа суратга олишни мақсад қилган машҳур меҳмон режалаштирилган ишларини охирига етказолмай, шаҳарни муддатидан аввал тарк этишга мажбур бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳаларда минглаб ўсмирлар ва ёш болаларнинг машиналар ортидан қувиб югургани, кўчаларда назоратсиз ҳаракатланиб, тиқилинч юзага келтиргани акс этган.
Нима содир бўлди? Кўчалардаги хаос ва назоратсиз оломон
Ҳодиса жойидан олинган кадрлар вазиятнинг қанчалик жиддий тус олганини яққол кўрсатиб турибди:
Регистон атрофидаги босим: Блогер пайдо бўлган ҳудудда юзлаб одамлар тўпланиб, хавфсизликни таъминлашга жалб этилган ҳуқуқ-тартибот органларига ҳам улкан босим туғдирди;
Автомобиллар қувлаган болалар: Кўплаб мактаб ёшидаги ва ундан ҳам кичик болалар йўл ҳаракати хавфсизлигини бутунлай унутиб, транспорт воситалари ортидан кўча бўйлаб югурди;
Йиқилишлар ва хавфли тўқнашувлар: Оломон ичида ёш болалар ерга йиқилиб, оёқости бўлиш хавфи остида қолди, катталар ва ички ишлар ходимлари уларни базўр тиқилинчдан тортиб олди;
Бекор қилинган суратга олиш: Хавфсизликни таъминлаш имконсиз даражага етгач, блогер лойиҳани тўхтатишга ва Самарқандда ҳатто бир сутка ҳам қолмасдан кетишга қарор қилди.
Бой берилган миллионлаб долларлик пиар
Мистер Бист ҳар бир видеоси билан дунё бўйлаб юз миллионлаб томошабинларни қамраб олади:
Туризм учун бебаҳо имконият: Унинг Самарқандда суратга оладиган ролики Ўзбекистон туризми, тарихи ва маданияти учун мисли кўрилмаган глобал бепул реклама бўлиши мумкин эди;
Нохуш таассурот: Тартибсизлик ва жамоат хавфсизлигининг издан чиқиши сабабли бу улкан лойиҳа тўхтатилди, мамлакат эса халқаро майдонда салбий контент тарқалиши хавфига дуч келди.
Жамият учун сабоқ: Ёшлар тарбияси ва оммавий маданият таъсири
Самарқанддаги ушбу ҳолат ижтимоий тармоқлар фаоллари, зиёлилар ва ота-оналар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлди:
Кўр-кўрона тақлид: Ҳодиса гувоҳларининг қайд этишича, югуриб юрган кўплаб болалар ҳатто Мистер Бистнинг кимлиги ва нима иш қилишини тўлиқ англамаган ҳолда шунчаки «шоу» ва шовқинга эргашган;
Ота-оналар масъулияти: Ёш авлоднинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, уларга шахсий чегаралар ва жамоат жойларида ўзини тутиш маданиятини ўргатиш долзарб масала экани яна бир бор исботланди;
Маънавий иммунитет зарурати: Интернет юлдузларига сиғиниш даражасидаги оммавий психоз ёшлар тарбияси, уларнинг қадриятлари ва мақсадлари устида жиддий ишлаш зарурлигини кўрсатмоқда.
Мазкур воқеа нафақат йирик халқаро тадбирлар ва таниқли меҳмонларни кутиб олишда хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш, балки ёшларнинг маънавий тарбиясига қаратилаётган эътиборни кучайтириш учун ҳам муҳим огоҳлантириш бўлди.
Изоҳлар 0
…