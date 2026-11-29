D витамини танқислиги нимаси билан хавфли? Асосий белгилар ва муҳим тавсиялар
Организмда D витамини етишмаслиги нафақат суяклар мустаҳкамлигига, балки мушаклар, асаб тизими ва иммунитет фаолиятига ҳам жиддий салбий таъсир кўрсатади. Ушбу витамин кальций ва фосфорнинг организмга тўлиқ сўрилишини таъминлайди, шу боис унинг танқислиги инсон саломатлиги учун жиддий хавф туғдиради.
D витамини етишмаслигининг асосий белгилари ва оқибатлари
Мутахассислар фикрича, D витамини танқислиги организмнинг бир нечта муҳим тизимларида ўзини намоён қилади:
Суяклар ва мушаклар: Катталарда остеопороз ва суякларнинг мўртлашуви, болаларда эса рахит касаллиги ривожланиши мумкин. Шунингдек, мушаклар ва бўғимларда оғриқ, доимий ҳолсизлик кузатилади.
Иммунитет ва умумий ҳолат: Инсон тез-тез шамоллайдиган бўлиб қолади, сурункали чарчоқ, кундузги уйқучанлик ва соч тўкилиши эҳтимоли ортади.
Руҳий ва юрак-қон томир тизими: Кайфиятнинг кескин ўзгариши, асабийлашиш, хавотир ва депрессия хавфи кучаяди, шунингдек, юрак-қон томир тизими билан боғлиқ муаммолар юзага келиши мумкин.
Танқисликнинг олдини олиш учун нима қилиш керак?
Айниқса, Ўзбекистон ва Тошкент шароитида куз-қиш мавсумида қуёш нури ҳамда очиқ ҳавода юриш вақти қисқаргани сабабли D витамини даражасини назорат қилиб бориш янада долзарб аҳамият касб этади.
Тавсия йўналиши
Амалий чоралар ва эҳтиёткорлик қоидалари
1. Тиббий таҳлил топшириш
Организмдаги аниқ миқдорни билиш учун қонда 25-OH Vitamin D таҳлилини топшириш мақсадга мувофиқ
2. Шифокор маслаҳати
Препаратларни ўзбошимчалик билан юқори дозада қабул қилмаслик керак — ортиқча доза (гипервитаминоз) мушакларда оғриқ ва ички органларда тош ҳосил бўлишига олиб келиши мумкин
3. Табиий манбалар ва рацион
Қуёш нурида меъёрида бўлиш, шунингдек, кундалик таомномага ёғли балиқ (скумбрия, қизил икра, тунец), тухум ва сут маҳсулотларини киритиш фойдали
Сиз куз-қиш мавсумида D витамини миқдорини текширтириб турасизми ёки кўпроқ табиий маҳсулотлар орқали тўлдиришга ҳаракат қиласизми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва совуқ мавсумда саломатлигига эътиборли бўлиши керак бўлган яқинларингизга ушбу фойдали тавсияларни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…