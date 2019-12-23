Хорватияда президент сайловларининг 2-тури бўлиб ўтади

  • 23 декабрь 2019, 10:56
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  • Жамият
    • Хорватияда президент сайловларининг 2-тури бўлиб ўтади
    Хорватияда 22 декабрда ўтган президент сайловларида мутлақ ғолиб аниқланмади. Шу сабабли 5 январда сайловларнинг 2-тури бўлиб ўтади.

    Мамлакат давлат сайлов комиссиясининг маълумотларига кўра, 2-турга 29,57 фоиз овоз билан Зоран Миланович ва 26,65 фоиз овоз билан амалдаги президент Колинда Грабар-Китарович ўтди.

    Ҳаммаси бўлиб сайловларда 11 номзод иштирок этган.

    Хорватия президенти асосан вакиллик вазифаларини бажаради ва мамлакатнинг ички ҳамда ташқи сиёсати бўйича қарорлар қабул қила олмайди.

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