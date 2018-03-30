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Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятига жўнаб кетди
Президент Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятига жўнаб кетди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар бермоқда.
Қайд этилишича, президент аҳоли ҳаёти, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг бориши билан танишади.
Сафар давомида тўқимачилик, ҳунармандчилик, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги корхоналари бориб кўрилади, бунёдкорлик ишлари кўздан кечирилади. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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