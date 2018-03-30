10:41 / 05.06.2020
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Жамият

Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятига жўнаб кетди

Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятига жўнаб кетди

Президент Шавкат Мирзиёев Фарғона вилоятига жўнаб кетди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар бермоқда.
Қайд этилишича, президент аҳоли ҳаёти, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг бориши билан танишади.

Сафар давомида тўқимачилик, ҳунармандчилик, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги корхоналари бориб кўрилади, бунёдкорлик ишлари кўздан кечирилади.
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