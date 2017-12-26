19:15 / 23.06.2020
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Жамият

Шавкат Мирзиёев Москвада кутиб олинди

Шавкат Мирзиёев Москвада кутиб олинди
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Россия Федерациясига борди.
Москва шаҳридаги «Внуково» аэропортида давлат раҳбарини Россия ҳукумати расмий шахслари кутиб олди.

Ташриф дастурига мувофиқ, бугун кечқурун Кремлда Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан музокаралар бўлиб ўтади.
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