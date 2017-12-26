0
Шавкат Мирзиёев Москвада кутиб олинди
Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Россия Федерациясига борди.
Москва шаҳридаги «Внуково» аэропортида давлат раҳбарини Россия ҳукумати расмий шахслари кутиб олди.
Ташриф дастурига мувофиқ, бугун кечқурун Кремлда Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан музокаралар бўлиб ўтади.
“Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
Москва шаҳридаги «Внуково» аэропортида давлат раҳбарини Россия ҳукумати расмий шахслари кутиб олди.
Ташриф дастурига мувофиқ, бугун кечқурун Кремлда Россия Федерацияси президенти Владимир Путин билан музокаралар бўлиб ўтади.
“Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Бошқа янгиликлар
Миллат хоинларини таниб олинг!
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Шаҳрамга Gentra, Хасанбойга телевизорми?
“Осмонга чиқсанг ҳам худди юлдуздек, нега Охун айтган қўшиқни айтдинг?” Хонанда бу орқали кимга мурожаат қилди? (видео)
Халқ банкининг «Омад кулганда» лотереяси натижалари 13 февраль куни эълон қилиниши ҳақида хабар берилди
Мавзуга оид янгиликлар
Бугун Шавкат Мирзиёев Москвага жўнаб кетади
Шавкат Мирзиёевнинг Россияга давлат ташрифи якунланди
Шавкат Мирзиёев Остонада кутиб олинди
Президент Ислом Каримов Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди
Шавкат Мирзиёев Владимир Путинни табриклади
Шавкат Мирзиёев Россия ҳукумати Раисининг биринчи ўринбосарини қабул қилди