Миллиардерлардан бири Уоррен Баффет Ўзбекистоннинг "Got Talent" шоусини томоша қилиши маълум бўлди

·30·Маданият
Миллиардерлардан бири Уоррен Баффет Ўзбекистоннинг "Got Talent" шоусини томоша қилиши маълум бўлди

Дунёнинг энг таниқли инвесторларидан бири Уоррен Баффетнинг бўш вақтини қандай ўтказиши маълум бўлди. 96 ёшли миллиардер деярли ҳар оқшом уйидаги катта телевизорда YouTube томоша қилади.

Қизиғи, унинг кўрадиган контентлари орасида Ўзбекистоннинг машҳур истеъдодлар шоуси — «O‘zbekiston Got Talent» ҳам бор. Бу ҳақда Баффетнинг яқин дўсти Шарон Осберг The Wall Street Journal нашрига маълум қилган.

Баффет YouTube’да фақат замонавий контент билан чекланмайди. У 1950 йиллардаги реклама роликлари, эски фильмлар, машҳур санъаткорларнинг чиқишлари, ҳужжатли фильмлар ҳамда ҳаваскор ижодкорларнинг видеоларини ҳам томоша қилади.

Эътиборлиси, миллиардер бўш вақтида молия ёки инвестицияга оид видеоларни излашдан кўра, кўнгил очишга ва дам олишга ёрдам берадиган турли контентларни томоша қилишни афзал кўраркан.

Шу тариқа, Ўзбекистоннинг истеъдодлар шоуси дунёнинг энг машҳур миллиардерларидан бирининг ҳам эътиборини тортган контентлар қаторидан жой олган.

Уоррен БаффетO‘zbekiston Got TalentYouTubeШарон Осберг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10Netflix Жессика Симпсон ҳақида ҳужжатли фильм тайёрламоқдаNetflix Жессика Симпсон ҳақида ҳужжатли фильм тайёрламоқда22 август 14:08Влад Биков Ўзбекистонда трендини Шаҳло Зоирова билан қайта жонлантирди (видео)Влад Биков Ўзбекистонда трендини Шаҳло Зоирова билан қайта жонлантирди (видео)10 май 14:00«Оскар»ни илк фильмидаёқ қўлга киритган Голливуд афсонаси 102 ёшида вафот этди«Оскар»ни илк фильмидаёқ қўлга киритган Голливуд афсонаси 102 ёшида вафот этдиБугун 04:47Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларРашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темурнинг тўйидан илк видеоларКеча 18:39Фотиҳ Жалолов Муқимий театрига директор этиб тайинландиФотиҳ Жалолов Муқимий театрига директор этиб тайинландиКеча 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди