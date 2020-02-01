03:45 / 23.05.2020
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Маданият

Кристофер Ноланнинг «Далил» фильмининг янги трейлери чиқди (видео)

Кристофер Ноланнинг «Далил» фильмининг янги трейлери чиқди (видео)

Фото: Digitaltariq
Режиссёр Кристофер Ноланнинг «Далил» номли фильмининг янги трейлери чиқди. Фильм сюжети ҳақида ҳалигача бирор нима маълум эмас, деб хабар беради Meduza.

Бош қаҳрамон (Жон Дэвид Вашингтон ижросидаги) «тўғри эшикларни очувчи» «далил» сўзини билади, холос. Яна протагонист вақтни бошқара олади ва шу орқали Учинчи жаҳон урушининг олди олиниши керак.

Эътиборли жиҳати, трейлер премьераси Fortnite ўйинида бўлиб ўтган. Аввалроқ ўйинда «Юлдузлар жанги» тўққизинчи эпизодига тааллуқли саҳнаси намойиш этилганди, рэпер Трэвис Скотт уюштирган виртуал концертни эса 12 миллиондан ортиқ ўйинчи томоша қилган. The Game Awards маросими ташкилотчиси Жефф Килининг сўзларига кўра, ёзда Fortnite’да Ноланнинг фильмини тўлиқ томоша қилиш мумкин.

Журналистларнинг таъкидлашича, биринчи трейлердан фарқли ўлароқ, янги роликда фильм премьераси кўрсатилмаган — 2020 йил 17 июль. У фақатгина трейлернинг номида қолган. Эҳтимол, студия пандемия сабаб премьерани кўчириши мумкин.

«Далил» фильмида, шунингдек, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Кеннет Брана ва Юрий Колокольников суратга тушган.
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