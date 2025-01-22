Тимур Кападзе: "Мартдаги йиғинда терма жамоа 3 кун олдин йиғилади"
Хабарингиз бор, Ўзбекистон терма жамоаси устози Сречко Катанец соғлиғидаги муаммолар сабаб Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан тузилган шартномасини бекор қилди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Унинг ўрнини эгаллаши кутилаётган Тимур Кападзе "Ўзбекча футбол"да билвосита иштирок этди. Кападзе агар терма жамоа постига келадиган бўлса нималарни ўзгартиришини айтди.
"Ҳозирги кундан келиб чиқиб, кўп нарсани ўзгартириб бўлмайди. Мартдаги йиғинда жамоа 3 кун олдин йиғилади. Бу пайтда кўп нарсани ўзгартира олмайсиз. Энг муҳими болалар соғ-саломат таркибга қўшилсин ва яхши формада бўлсин. Қанақадир камчиликлар бўлса тўғриланади.
Қирғизистон ва Эронга қарши камчиликлар бўлди ва буларни бартараф этишга ҳаракат қиламиз", - деди Кападзе.
Унинг ўрнини эгаллаши кутилаётган Тимур Кападзе "Ўзбекча футбол"да билвосита иштирок этди. Кападзе агар терма жамоа постига келадиган бўлса нималарни ўзгартиришини айтди.
"Ҳозирги кундан келиб чиқиб, кўп нарсани ўзгартириб бўлмайди. Мартдаги йиғинда жамоа 3 кун олдин йиғилади. Бу пайтда кўп нарсани ўзгартира олмайсиз. Энг муҳими болалар соғ-саломат таркибга қўшилсин ва яхши формада бўлсин. Қанақадир камчиликлар бўлса тўғриланади.
Қирғизистон ва Эронга қарши камчиликлар бўлди ва буларни бартараф этишга ҳаракат қиламиз", - деди Кападзе.
…