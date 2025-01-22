Тимур Кападзе: "Мартдаги йиғинда терма жамоа 3 кун олдин йиғилади"

·8.1K·Спорт
Тимур Кападзе: "Мартдаги йиғинда терма жамоа 3 кун олдин йиғилади"
Хабарингиз бор, Ўзбекистон терма жамоаси устози Сречко Катанец соғлиғидаги муаммолар сабаб Ўзбекистон футбол ассоциацияси билан тузилган шартномасини бекор қилди.

Унинг ўрнини эгаллаши кутилаётган Тимур Кападзе "Ўзбекча футбол"да билвосита иштирок этди. Кападзе агар терма жамоа постига келадиган бўлса нималарни ўзгартиришини айтди.

"Ҳозирги кундан келиб чиқиб, кўп нарсани ўзгартириб бўлмайди. Мартдаги йиғинда жамоа 3 кун олдин йиғилади. Бу пайтда кўп нарсани ўзгартира олмайсиз. Энг муҳими болалар соғ-саломат таркибга қўшилсин ва яхши формада бўлсин. Қанақадир камчиликлар бўлса тўғриланади.

Қирғизистон ва Эронга қарши камчиликлар бўлди ва буларни бартараф этишга ҳаракат қиламиз", - деди Кападзе.
Ўзбекистон терма жамоасиТимур КападзеСречко КатанецФутбол ассоциациясиМартдаги йиғинчиСоғлиқ муаммолариЎзбекистонМартдаги ЙиғинСоғʻ СаломатҚирғизистон Эрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Омар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиОмар Мармуш «Тоттенҳэм»га ўтиши ва мураббийнинг режалари ҳақида гапирдиБугун, 21:58Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Тарихий йўлланма: Умарали Раҳмоналиев Озарбайжонда қанча мукофот пули ишлаб олди?Бугун, 21:12137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайдиБугун, 20:22«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» юлдузи Лондонда: «Тоттенҳэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Бугун, 20:19Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиАнглия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилиндиБугун, 18:29Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиОктагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)