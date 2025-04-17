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Ўзбекистон кубоги. Драматик ўйинда "Сурхон" "Бобур Арена"да ғалаба қозонди

Ўзбекистон кубоги. Драматик ўйинда "Сурхон" "Бобур Арена"да ғалаба қозонди
Ўзбекистон Кубоги 1-турида турнирнинг амалдаги чемпиони «Андижон» ўз майдонида «Сурхон»ни қабул қилиб, голларга бой баҳсда имкониятни бой берди.

"Андижон" - "Сурхон" 2:3
Голлар: Кирилл Колесниченко, 11 пен (0:1), Муҳаммадали Абдураҳмонов, 16 (0:2), Лука Ускокович, 27 (1:2), Дамир Темиров, 87 (2:2), Достонбек Турсунов, 89 (2:3)

"Андижон": 25.Валижон Раҳимов, 4.Ислом Маматказин, 6.Алтин Крезиу, 9.Мирзад Механович, 10.Илҳом Абдуғаниев, 11.Ислам Машуков, 13.Сардор Азимов, 17.Фарҳод Собиржонов, 22.Усмонали Исмоналиев, 32.Лука Ускокович, 33.Олег Зотеев (с)
Захира: 12.Моҳир Комилов, 5.Абдулвоҳид Ғуломов, 7.Рустам Турдимуродов. 8.Искандар Шайқулов, 14.Абдураҳмон Комилов, 18.Дамир Темиров, 23.Дониёр Абдуманнопов, 66.Миомир Дуричкович, 71.Бектемир Абдуманнонов.

"Сурхон": 16.Дилшод Йўлдошев, 2.Беҳруз Каримов, 4.Нодирхон Неъматхонов, 5.Жамалдин Хожиниязов (с), 9.Кирилл Колесниченко, 14.Сарвар Абдуҳамидов, 19.Муҳаммад Али Абдураҳмонов, 24.Шерзоджон Комилов, 26.Беҳруз Шукуруллаев, 77.Асадбек Каримов, 88.Дмитрий Кратков.
Захира: 86.Даврон Мерганов, 7.Достонбек Турсунов, 10.Дмитрий Плетнев, 15.Диёр Рамозонов, 18.Нодир Абдуҳолиқов, 20.Сардорбек Маҳмудов, 22.Жавоҳир Жўраев, 27.Асилбек Жумаев, 99.Суннатилло Пойонов.
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