“Реал” ўз истеъдодларини яна сотиб олмоқчи: Гутьеррес ва Пас нархи нега осмонга чиқди?
Қисқача
“Реал” академиясида тарбияланган Мигел Гутеррес ва Нико Пас сўнгги икки-уч йил ичида мос равишда “Жирона” ҳамда “Комо”га сотилган ва клуб бу трансферлардан жами 10 миллион евро ишлаб олган. 23 ёшли Мигел Гутерреснинг трансфер баҳоси 25 миллион еврогача кўтарилган, 20 ёшли Нико Пас учун эса клублар 35 миллион евродан кам бўлмаган таклифлар тайёрламоқда.
Мадриднинг машҳур “Реал” клуби ҳар йили футбол оламига истеъдодли ёшлар етказиб берадиган академияга эга. Бироқ шунга қарамай, уларнинг ҳаммаси ҳам асосий жамоада тўп суриш шарафига эга бўлмайди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кейинчалик эса баъзи “эрта кетган” юлдузлар бошқа жамоаларда ўзини кўрсатиб, қайта “Қироллик клуби” диққат марказига тушади. Ашраф Ҳакими ёки Мартин Эдегор бунга яққол мисоллар.
“Реал” қандай хатога йўл қўйди?
Сўнгги икки-уч йил ичида “Реал” ўз академиясида тарбияланган икки ёш футболчини арзон нархда бошқа клубларга сотган:
- Мигель Гутьеррес — “Жирона”га.
- Нико Пас — Италиянинг “Комо” жамоасига.
Бу икки трансфер учун мадридликлар атиги 10 миллион евро ишлаб олган. Аммо...
Энди уларнинг нархи неча баравар ошган?
23 ёшли чап қанот ҳимоячиси Мигель Гутьеррес ҳозирда “Жирона” сафида ўйинларини юқори даражада ўтказмоқда ва унинг трансфер баҳоси 25 миллион еврогача кўтарилган.
Шу билан бирга, 20 ёшли универсал футболчи Нико Пас Италия чемпионатида ўзини кўрсатиб, бир неча карра қимматлаган. Уни харид қилишни истаган клублар 35 миллион евродан кам бўлмаган таклифлар тайёрламоқда.
“Реал” уларни қайтармоқчими?
Айни пайтда мадридликлар иккала футболчини ҳам қайта сотиб олиш имкониятини ўрганмоқда. Аммо “ҳатолар” нархи анча юқорига чиққан — 10 миллион евро сотиб, энди 60 миллион евро тўлаш эҳтимоли бор.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Реал” ўз ёшларига камроқ ишонч билдиряптими? Бу икки футболчидан қайси бири қайта “Бернабеу”га қайтиши мумкин?
Кейинчалик эса баъзи “эрта кетган” юлдузлар бошқа жамоаларда ўзини кўрсатиб, қайта “Қироллик клуби” диққат марказига тушади. Ашраф Ҳакими ёки Мартин Эдегор бунга яққол мисоллар.
“Реал” қандай хатога йўл қўйди?
Сўнгги икки-уч йил ичида “Реал” ўз академиясида тарбияланган икки ёш футболчини арзон нархда бошқа клубларга сотган:
- Мигель Гутьеррес — “Жирона”га.
- Нико Пас — Италиянинг “Комо” жамоасига.
Бу икки трансфер учун мадридликлар атиги 10 миллион евро ишлаб олган. Аммо...
Энди уларнинг нархи неча баравар ошган?
23 ёшли чап қанот ҳимоячиси Мигель Гутьеррес ҳозирда “Жирона” сафида ўйинларини юқори даражада ўтказмоқда ва унинг трансфер баҳоси 25 миллион еврогача кўтарилган.
Шу билан бирга, 20 ёшли универсал футболчи Нико Пас Италия чемпионатида ўзини кўрсатиб, бир неча карра қимматлаган. Уни харид қилишни истаган клублар 35 миллион евродан кам бўлмаган таклифлар тайёрламоқда.
“Реал” уларни қайтармоқчими?
Айни пайтда мадридликлар иккала футболчини ҳам қайта сотиб олиш имкониятини ўрганмоқда. Аммо “ҳатолар” нархи анча юқорига чиққан — 10 миллион евро сотиб, энди 60 миллион евро тўлаш эҳтимоли бор.
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Реал” ўз ёшларига камроқ ишонч билдиряптими? Бу икки футболчидан қайси бири қайта “Бернабеу”га қайтиши мумкин?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…