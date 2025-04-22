“Реал” ўз истеъдодларини яна сотиб олмоқчи: Гутьеррес ва Пас нархи нега осмонга чиқди?

·3K·Спорт
“Реал” ўз истеъдодларини яна сотиб олмоқчи: Гутьеррес ва Пас нархи нега осмонга чиқди?
Қисқача

“Реал” академиясида тарбияланган Мигел Гутеррес ва Нико Пас сўнгги икки-уч йил ичида мос равишда “Жирона” ҳамда “Комо”га сотилган ва клуб бу трансферлардан жами 10 миллион евро ишлаб олган. 23 ёшли Мигел Гутерреснинг трансфер баҳоси 25 миллион еврогача кўтарилган, 20 ёшли Нико Пас учун эса клублар 35 миллион евродан кам бўлмаган таклифлар тайёрламоқда.

Мадриднинг машҳур “Реал” клуби ҳар йили футбол оламига истеъдодли ёшлар етказиб берадиган академияга эга. Бироқ шунга қарамай, уларнинг ҳаммаси ҳам асосий жамоада тўп суриш шарафига эга бўлмайди.

Кейинчалик эса баъзи “эрта кетган” юлдузлар бошқа жамоаларда ўзини кўрсатиб, қайта “Қироллик клуби” диққат марказига тушади. Ашраф Ҳакими ёки Мартин Эдегор бунга яққол мисоллар.

“Реал” қандай хатога йўл қўйди?
Сўнгги икки-уч йил ичида “Реал” ўз академиясида тарбияланган икки ёш футболчини арзон нархда бошқа клубларга сотган:

- Мигель Гутьеррес — “Жирона”га.
- Нико Пас — Италиянинг “Комо” жамоасига.

Бу икки трансфер учун мадридликлар атиги 10 миллион евро ишлаб олган. Аммо...

Энди уларнинг нархи неча баравар ошган?
23 ёшли чап қанот ҳимоячиси Мигель Гутьеррес ҳозирда “Жирона” сафида ўйинларини юқори даражада ўтказмоқда ва унинг трансфер баҳоси 25 миллион еврогача кўтарилган.

Шу билан бирга, 20 ёшли универсал футболчи Нико Пас Италия чемпионатида ўзини кўрсатиб, бир неча карра қимматлаган. Уни харид қилишни истаган клублар 35 миллион евродан кам бўлмаган таклифлар тайёрламоқда.

“Реал” уларни қайтармоқчими?
Айни пайтда мадридликлар иккала футболчини ҳам қайта сотиб олиш имкониятини ўрганмоқда. Аммо “ҳатолар” нархи анча юқорига чиққан — 10 миллион евро сотиб, энди 60 миллион евро тўлаш эҳтимоли бор.

Сиз нима деб ўйлайсиз — “Реал” ўз ёшларига камроқ ишонч билдиряптими? Бу икки футболчидан қайси бири қайта “Бернабеу”га қайтиши мумкин?
Реал КлубиФутбол ТрансферлариМигель ГутьерресНико ПасЁш ФутболчиларАкадемия Тарбияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)