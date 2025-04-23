"Барселона" — "Мальорка": Флик шогирдларидан сюрприз таркиб!

·1.2K·Спорт
"Барселона" — "Мальорка": Флик шогирдларидан сюрприз таркиб!
Қисқача

Ла Лига 33-турида “Барселона” ўз майдонида “Малорка”ни қабул қилади ва Ханси Флик мазкур учрашув учун асосий таркибни эълон қилди. Таркибдан Вожсиеч Сзкзęснй (25), Роналд Араужо (4), Инйиго Мартинез (5), Гави (6), Ферран Торрес (7), Педри (8), Ансу Фати (10), Ламине Ямал (19), Дани Олмо (21), Ерик Гарсиа (24) ва Ҳектор Форт (32) жой олди. Каталония клуби ушбу баҳсда турнир жадвалининг юқори поғонаси учун курашни давом еттиради.

Ла Лигадаги муҳим босқич — 33-тур доирасида "Барселона" ўз майдонида "Мальорка"ни қабул қилмоқда. Каталония клуби ушбу ўйинда турнир жадвалида юқори поғона учун курашни давом эттиради.

Учрашув олдидан "Барса" устози Ханси Флик томонидан эълон қилинган асосий таркиб мухлислар эътиборини тортди.

"Барселона"нинг асосий таркиби:
1. Wojciech Szczęsny (25) — Тажрибали дарвозабон сўнгги ҳафталарда жамоага муҳим ишонч бахш этмоқда.

2. Ronald Araújo (4) — Ҳимоядаги лидер, хавфли вазиятларда жамоанинг таянчи.

3. Iñigo Martínez (5) — Ҳаводаги курашларда катта устунликка эга, аралаш ҳимоя чизиғининг тажрибали бўғини.

4. Gavi (6) — Энергия ва характер тимсоли. Ярим ҳимояда прессинг ва ташкилотчилик вазифаси унга юкланган.

5. Ferran Torres (7) — Ҳужумнинг чап қанотида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Ғайратли ва ҳужумкор ўйини билан фарқланади.

6. Pedri (8) — Жамоанинг ақлий маркази. Асосий узатмалар, темпни бошқариш унга боғлиқ.

7. Ansu Fati (10) — Мухлислар умид боғлаётган яна бир ном. Қайтиш у пайти келмадими?

8. Lamine Yamal (19) — Барча кўзлар унда! Ёш бўлишига қарамай, ўзини тўлиқ намоён этган футболчи.

9. Dani Olmo (21) — Кўп вазифали ярим ҳимоячи — у майдонда қаерда керак бўлса, ўша ерда пайдо бўлади.

10. Eric Garcia (24) — Ҳимоядаги барқарорлик ундан бошланади. Ишончли ва тузилишига содиқ.

11. Héctor Fort (32) — Яна бир ёш имконият. Унга ишонч билдирилгани Фликнинг ёндашувидаги янгиликни кўрсатади.
"Барселона" — "Мальорка": Флик шогирдларидан сюрприз таркиб!
Уйин санаси: 23 апрель
Вақт: 00:30
Жой: Camp Nou

Сиз нима деб ўйлайсиз — бу таркиб “Барса”га ғалаба келтирадими? Yamal ва Fati каби ёшлар учун бу имкониятни қанчалик тўғри баҳолаш мумкин?
БарселонаМальоркаЛа ЛигаУйин таркибиЁш футболчиларХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиКеча, 22:47Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиКеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)