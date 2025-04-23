Ўзбекистон кубоги 2-тур баҳсларида қайд этилган натижалар

Ўзбекистон кубогининг 2-туридан ўрин олган беллашувлар ўз ниҳоясига етди. Мазкур учрашувларда қуйидаги натижалар қайд этилди:
Ушбу турда "Бунёдкор" "Наманган ФА" билан куч синашиб, 3:1 ҳисобида зафар қучди.
"Наманган ФА" – "Бунёдкор" 1:3
Голлар: Фирдавс Умаралиев 25 (1:0), Фахриддин Муҳаммадов 28 (1:1), Носиржон Абдусаломов 85 (1:2), Носиржон Абдусаломов 90+1 пен (1:3)
"Наманган ФА": 1.Бобурхон Махсумов, 4.Элёрбек Мўминқулов, 7.Одилжон Абдумуталиев, 9.Исроилжон Турсунбоев, 14.Камронбек Темиров, 18.Фирдавс Умаралиев, 20.Қаҳрамон Тургинов, 23.Давронбек Олимжонов, 24.Муҳаммадали Алишеров, 26.Баҳодир Қосимов, 33.Муҳаммадсолих Маҳамадалиев.
Захира: 16.Санжарбек Салоҳиддинов, 2.Сайдулла Кимсанбоев, 3.Ҳожиакбар Ботиралиев, 13.Тимур Султанов, 21.Абдулазизхон Абдусалимов, 25.Муҳаммадризо Парпиев, 31.Муҳторхон Акралхонов, 32.Абдуғофур Абдуҳалилов, 34.Илёсек Турабаев.
"Бунёдкор": 94.Богдан Одинаев, 16.Алижон Бекмуродов, 17.Оллаберган Каримов, 18.Наримонжон Аҳмаджонов, 19.Фарруҳжон Қодиров, 21.Носиржон Абдусаломов, 26.Миржалол Норқобилов, 35.Ойбек Шомуродов, 39.Фаҳриддин Муҳаммадов, 42.Абдулҳамид Икромов, 66.Азизбек Тўлқинбеков.
Захира: 55.Умар Рустамов, 3.Жаҳонгир Фозилов, 24.Бобурбек Ёрбеков, 27.Абдураҳмон Юлдашев, 31.Абдураҳмон Сулаймонов, 34.Шамсиддин Турсунмаҳамадов, 44.Муҳаммадаюб Омонов, 53.Жаҳонгир Исомиддинов, 78.Орзибек Турғунов.
"Бухоро" эса "Локомотив" билан тўқнаш келиб, 2:0 ҳисобида муваффақиятга эришди.
"Бухоро" – "Локомотив" 2:0
Голлар: Фране Икич 22 (1:0), Жавоҳир Рўзиев 56 (2:0)
"Бухоро": 21.Отабек Боймуродов, 2.Иззатилло Пўлатов, 4.Жавоҳир Ўтамуродов, 5.Сардор Қулматов, 6.Равшан Хайруллаев, 7.Муҳаммадсафо Фозилов, 10.Шоҳруз Норхонов, 27.Муҳаммад Йўлдошев, 71.Алберт Нуруллаев, 93.Марко Колакович, 94.Фране Икич.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 9.Ҳусайн Эргашбоев, 14.Маҳмуд Жўрабоев, 17.Жавоҳир Рўзиев, 19.Билол Туплиев, 23.Азамат Шомуродов, 25.Фране Чиряк, 35.Йосип Томашевич, 97.Шаҳбоз Жўрабеков.
"Локомотив": 1.Раҳимжон Давронов, 2.Бобиржон Асқаров, 4.Момчило Рашо, 5. Анзур Исмоилов, 9.Леван Арвеладзе, 11. Акаки Шулая, 15. Жасурбек Ҳакимов (10. Шодиёр Шодибоев 59), 23. Диёржон Туропов (17. Муҳриддин Зоиров 59), 24. Давронбек Ҳошимов, 31. Хосров Хананов, 99. Никола Попович (7. Қувончбек Абраев 81).
Захира: 16. Данил Бакланов, 19. Сайиддин Мавлонов, 26. Абдуллоҳ Йўлдошев, 27. Озодбек Ўктамов, 28. Фаррухбек Мухторов, 29. Владимир Козак.
Огоҳлантиришлар: Норхонов 54 - Асқаров 34.
"Пахтакор" эса "Навоий ФА"га қарши учрашувда рақибини янчиб ташлади (0:9).
"Навоий ФА" – "Пахтакор" 0:9
Голлар: Ресан 19, Риаскос 27, Жўрақўзиев 39, Ўринбоев 50, Абдумажидов 55, Ўринбоев 74, Холматов 79, Саиднуруллаев 89, Ҳамдамов 90+1.
"Навоий ФА": 1.Самандар Нурмаматов, 3.Сардоржон Ҳазратқулов, 9.Шаҳбоз Файзиев, 18.Жасурбек Сафарбоев, 20.Меҳрож Қулдошев, 22.Муҳаммад Одилов, 31.Тимур Уралов, 33.Азизбек Каршиев, 50.Шаҳриёр Рашидов, 55.Авазбек Боротов, 71.Сардорбек Шамсиев.
Захира: 12.Санжар Нурмаматов, 2.Шерзод Рауфов, 4.Эъзоз Боймуродов, 7.Саидусмонхон Акмалов, 10.Озодбек Рўзиев, 17.Санжаржон Собиров, 24.Отабек Нишонов, 27.Азизбек Ражабов, 40.Шоҳжаҳон Амонқулов.
"Пахтакор": 12.Владимир Назаров, 6.Муҳаммадали Ўринбоев (40.Абдушукур Махаматов 74), 9.Иброҳим Ибрагимов, 15.Диёрбек Ортиқбоев, 20.Дилшод Абдуллаев, 21.Башар Ресан (31.Муҳаммдали Усмонов 46), 30.Отабек Жўрақўзиев (18.Саидумархон Саиднуруллаев 60), 44.Маҳмуджон Маҳаммаджонов, 55.Муҳаммадрасул Абдумажидов (8.Диёр Холматов 60), 77.Дилшод Саитов, 94.Браян Риаскос (17.Достонбек Ҳамдамов 46).
Захира: 1.Никита Шевченко, 5.Муҳаммадқодир Ҳамралиев, 22.Умар Адҳамзода, 41.Фазлиддин Зухриддинов. «Замин»ни Telegram’да ўқинг!
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