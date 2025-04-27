Элдор Шомуродовнинг "Интер"га қарши ўйини неча баҳога лойиқ кўрилди?
Италия А Серияси 34-туридан ўрин олган "Интер" - "Рома" баҳсида римликлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ягона голга Элдор Шомуродовнинг узатмасидан сўнг Матиас Суле муаллифлик қилди. Ҳамюртимизнинг ҳаракатлари "SofaScore" статистик порталида 6.9 баллга лойиқ кўрилди.
Шу тариқа, "бўрилар" очколарини 60 тага етказиб олди. "Интер" эса 71 очко билан иккинчи ўринда.
Ягона голга Элдор Шомуродовнинг узатмасидан сўнг Матиас Суле муаллифлик қилди. Ҳамюртимизнинг ҳаракатлари "SofaScore" статистик порталида 6.9 баллга лойиқ кўрилди.
Шу тариқа, "бўрилар" очколарини 60 тага етказиб олди. "Интер" эса 71 очко билан иккинчи ўринда.
…