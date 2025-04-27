Суперлига. "Навбаҳор" йирик ҳисобда "Бухоро"ни мағлуб этди

"Навбаҳор" ва "Бухоро" ўртасидаги Суперлига 7-тури ўйини якунланди. Беллашув наманганликларнинг 3:0 ҳисобидаги ғалабаси билан тугади.
Голларга Аббосжон Ғуломов, Саидазамат Мирсаидов ва Гилерме Гедешлар муаллифлик қилди. Шу тариқа, "лочинлар" ишончли тарзда 3 очкони қўлга киритди.
"Навбаҳор" – "Бухоро" 3:0
Голлар: Аббос Ғуломов (Алишер Одилов) 15', Саидазамат Мирсаидов (Забиҳилло Ўринбоев) 46', Гильерме Гедеш (Шоҳмалик Комилов) 62'
"Навбаҳор": 1.Умид Эргашев, 8.Шоҳмалик Комилов (11.Пўлатхўжа Холдорхонов, 77), 9.Забиҳилло Ўринбоев (29.Педро Аугусто, 77), 12.Саидазамат Мирсаидов, 13.Бенжамин Тейди, 17.Русланбек Жиянов, 36.Гильерме Гедеш, 37.Алишер Одилов (6.Шерзод Ғуломжонов, 77), 70.Аббос Ғуломов (21.Риан Исломов, 65), 71.Наврўзбек Иминжонов (33.Сергей Карпович, 31), 99.Игор Габриэл.
Захира: 16.Шукрон Йўлдошев, 4.Шаҳзод Таиров, 27.Жаҳонгир Турсунов, 55.Комилжон Тожиддинов.
"Бухоро": 21.Отабек Боймуродов, 5.Сардор Қулматов, 17.Жавоҳир Рўзиев, 19.Билол Туплиев (77.Асилбек Қаюмов, 54), 25.Фране Чирьяк (7.Муҳаммадсафо Фозилов, 69), 27.Муҳаммад Юлдашев (9.Ҳусайн Эргашбоев, 54), 33.Йосип Томашевич (6.Равшан Хайруллаев, 69), 71.Альберт Нуруллаев (10.Шоҳруз Норхонов, 46), 93.Марко Колакович, 94.Фране Икич, 97.Шаҳбоз Жўрабеков.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 2.Иззатилло Пўлатов, 4.Жавоҳир Ўтамуродов, 14.Маҳмуд Жўрабоев.
Огоҳлантириш: Билол Туплиев (52). «Замин»ни Telegram’да ўқинг!
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