Суперлиганинг 7-турида бўлиб ўтган ўйинларда киритилган голлар видеоси

Бугун Суперлиганинг 7-турида "Насаф” — “Қизилқум” (4:0), "Пахтакор" – "Шўртан" (1:0) ва "Навбаҳор" – "Бухоро" (3:0) ўйинлари бўлиб ўтди ва ушбу ўйинларда киритилган голларни қуйидаги қисқача видеошарҳлар орқали томоша қилишингиз мумкин.
"Насаф” — “Қизилқум” 4:0
Голлар: 46 - Муродбек Раҳматов, 53 - Ҳусайн Норчаев (Ойбек Бозоров), 67 - Ойбек Бозоров (Акмал Мозговой), 79 - Рубин Хебай (пен)
"Насаф": 35.Абдувоҳид Неъматов, 6.Муродбек Раҳматов, 7.Акмал Мозговой, 10.Драган Черан (2.Алибек Давронов, 68), 18.Ҳусайн Норчаев (99.Рубин Хебай, 76), 19.Стефан Чолович, 22.Игорь Голбан, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев ( 8.Зафармурод Абдираҳматов,46), 34.Шерзод Насруллаев (14.Шароф Муҳитдинов, 68), 77.Ойбек Бозоров (24.Сардорбек Баҳромов, 82), 92.Умарбек Эшмуродов (с).
Захира: 1.Олександр Воробей, 5.Ғолиб Ғайбуллаев, 17.Суҳроб Нуруллоев, 20.Ислом Кенжабоев.
"Қизилқум": 1.Санжар Қувватов, 5.Дилшоджон Комилов, 8.Шахзодбек Раҳматуллаев (7.Даврон Анваров, 73), 10.Роман Папарига (99.Элгужа Лобжанидзе.62), 11.Жамбули Жигаури (с), 15.Никола Кумбурович, 18.Фарҳодбек Бекмуратов, 23.Самандар Шукуриллаев, 70.Ален Масович ( 79.Диёр Раҳматиллоев,90+6), 77.Файзуллобек Жуманқўзиев (4.Илҳомжон Ваҳобов,73), 88.Душан Мийич.
Захира: 30.Фарҳод Раҳматов, 6.Муродали Усмонов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 19.Илҳомжон Кенжаев, 33.Султон Раҳматов.
Огоҳлантиришлар: 21 - Ҳусайн Норчаев, 58 - Акмал Мозговой, 70 - Файзуллобек Жуманқўзиев, 90 - Сардорбек Баҳромов, 90+4 - Самандар Шукуриллаев.
"Пахтакор" – "Шўртан" 1:0
Гол: 1:0 – 4, Игорь Сергеев (Ҳожиакбар Алижонов)
"Пахтакор": 12. Владимир Назаров, 22. Умар Адҳамзода, 55. Муҳаммадрасул Абдумажидов, 3. Шаҳзод Азмиддинов, 7. Ҳожиакбар Алижонов, 5. Муҳаммадқодир Ҳамралиев, 27. Сардор Собирхўжаев (8. Диёр Холматов, 90+3), 47. Жонатан Лукка, 21. Башар Ресан (9. Иброҳим Ибрагимов, 82), 11. Игорь Сергеев (30. Отабек Жўрақўзиев, 90+3), 94. Брайан Риаскос (1. Никита Шевченко, 77).
Захира: 17. Достон Ҳамдамов, 77. Дилшод Саитов, 31. Муҳаммадали Усмонов, 20. Дилшод Абдуллаев, 6. Муҳаммадали Ўринбоев.
"Шўртан": Шоҳруҳ Эшбўтаев, 4. Улуғбек Худойбердиев, 3. Шоҳжаҳон Султонмуродов, 55. Азизбек Пирмуҳаммадов, 17. Жавоҳир Ҳасанов (47. Асилбек Анваров, 86), 15. Жўрабек Маннонов, 8. Шаҳбоз Нуриддинов (99. Камрон Саидазимов, 60), 77. Асадбек Саитхонов (88. Аббос Эргашбоев, 86), 24. Дониёр Нарзуллаев (11. Далер Шарипов, 78), 33. Бекжон Раҳматов, 10. Темур Мамасиддиқов.
Захира: 35. Шерзодбек Абдураимов, 7. Бекзод Сувонов, Сардор Саъдуллаев, 70. Миржалол Жумаев, 14. Аброр Тошқўзиев.
Огоҳлантиришлар: Шаҳбоз Нуриддинов (27), Башар Ресан (54), Умар Адҳамзода (79).
Четлатиш: Владимир Назаров (75).
"Навбаҳор" – "Бухоро" 3:0
Гол: Аббос Ғуломов (Алишер Одилов) 15', Саидазамат Мирсаидов (Забиҳилло Ўринбоев) 46', Гильерме Гедеш (Шоҳмалик Комилов) 62'
"Навбаҳор": 1.Умид Эргашев, 8.Шоҳмалик Комилов (11.Пўлатхўжа Холдорхонов, 77), 9.Забиҳилло Ўринбоев (29.Педро Аугусто, 77), 12.Саидазамат Мирсаидов, 13.Бенжамин Тейди, 17.Русланбек Жиянов, 36.Гильерме Гедеш, 37.Алишер Одилов (6.Шерзод Ғуломжонов, 77), 70.Аббос Ғуломов (21.Риан Исломов, 65), 71.Наврўзбек Иминжонов (33.Сергей Карпович, 31), 99.Игор Габриэл.
Захира: 16.Шукрон Йўлдошев, 4.Шаҳзод Таиров, 27.Жаҳонгир Турсунов, 55.Комилжон Тожиддинов.
"Бухоро": 21.Отабек Боймуродов, 5.Сардор Қулматов, 17.Жавоҳир Рўзиев, 19.Билол Туплиев (77.Асилбек Қаюмов, 54), 25.Фране Чирьяк (7.Муҳаммадсафо Фозилов, 69), 27.Муҳаммад Юлдашев (9.Ҳусайн Эргашбоев, 54), 33.Йосип Томашевич (6.Равшан Хайруллаев, 69), 71.Альберт Нуруллаев (10.Шоҳруз Норхонов, 46), 93.Марко Колакович, 94.Фране Икич, 97.Шаҳбоз Жўрабеков.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 2.Иззатилло Пўлатов, 4.Жавоҳир Ўтамуродов, 14.Маҳмуд Жўрабоев.
Огоҳлантириш: Билол Туплиев (52).
Бугунги бўлиб ўтган ўйинлардан сўнг Суперлига-2025 мусобақа жадвали қуйидаги кўринишга келди:
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