Илкай Гюндоган Рюдигер ҳақида: "Тонида провокацион хулқ-атвор бор..."

·609·Спорт
Илкай Гюндоган Рюдигер ҳақида: "Тонида провокацион хулқ-атвор бор..."
«Манчестер Сити» клуби ярим ҳимоячиси Илкай Гюндоган «Реал Мадрид» ҳимоячиси Антонио Рюдигернинг майдондаги хатти-ҳаракатларини провокацион деб атади.

Маълумки, Испания Кубоги финалида «Барселона» жамоасига қарши баҳсда (2:3) Антонио Рюдигер иккинчи таймда қизил карточка билан майдондан четлатилган эди.

Ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоэчеа «Реал»нинг ҳужумини тўхтатиб, Килиан Мбаппенинг «Барселона» ҳимоячиси Эрик Гарсияга қарши қўпол ҳаракати учун жарима белгилаганида, ўша пайтда захира ўриндиғида ўтирган Рюдигер ўз ҳиссиётларини жиловлай олмади. У ҳакам томон муз парчасини улоқтириб юборгани учун 6 ўйинга дисквалификация қилинди.

Гюндоган ушбу воқеани изоҳлар экан, қуйидагиларни айтди:

«Агар Рюдигер сизнинг жамоангиз сафида бўлса, унинг ҳаракатларини жуда ажойиб ва жанговор деб қабул қиласиз. Лекин у сизнинг рақибингиз бўлса, бу ҳаракатларингизга ғазабингиз келади.

Менимча, у олган дисквалификация етарли жазо бўлди ва бу унга катта сабоқ бўлади. Энди унга жиддий синовлардан ўтишга тўғри келади.

Таркибда Рюдигер каби кучли ва жанговор футболчи бўлса, унинг энергиясидан майдонда яхши фойдаланиш мумкин. Буни Германия миллий терма жамоасида у билан бирга ўйнаган пайтимда ўз тажрибамда ҳис қилганман. У шундай футболчи, унинг борлиги жамоага фойдали, мухлислар учун эса бу жуда ёқимли ҳолат.

Лекин баъзида бир жиҳат иккинчисисиз бўлмайди. Рюдигернинг хатти-ҳаракатларида бироз агрессия ва провокацион ёндашув бор, бу унинг майдондаги индивидуал услуби. Антонио кўп ҳолларда жуда ҳиссиётга берилади. Афсуски, Кубок финалида у ҳиссиётларини жиловлай олмади ва чегарадан чиқиб кетди. Унинг бу ҳаракатини катта хато деб ҳисоблайман», — деди Гюндоган Bild нашрига берган интервьюсида.

Эслатиб ўтамиз, Илкай Гюндоган Рюдигер билан Германия миллий терма жамоасида бирга ҳаракат қилган, шунингдек, клублар даражасида «Барселона» таркибида унга қарши баҳс олиб борган.
Илкай ГюндоганАнтонио РюдигерФутболда ПровокацияМайдонда Хатти-ҲаракатДисквалификация ЖазосиГермания Миллий Жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)