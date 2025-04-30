Илкай Гюндоган Рюдигер ҳақида: "Тонида провокацион хулқ-атвор бор..."
«Манчестер Сити» клуби ярим ҳимоячиси Илкай Гюндоган «Реал Мадрид» ҳимоячиси Антонио Рюдигернинг майдондаги хатти-ҳаракатларини провокацион деб атади.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Маълумки, Испания Кубоги финалида «Барселона» жамоасига қарши баҳсда (2:3) Антонио Рюдигер иккинчи таймда қизил карточка билан майдондан четлатилган эди.
Ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоэчеа «Реал»нинг ҳужумини тўхтатиб, Килиан Мбаппенинг «Барселона» ҳимоячиси Эрик Гарсияга қарши қўпол ҳаракати учун жарима белгилаганида, ўша пайтда захира ўриндиғида ўтирган Рюдигер ўз ҳиссиётларини жиловлай олмади. У ҳакам томон муз парчасини улоқтириб юборгани учун 6 ўйинга дисквалификация қилинди.
Гюндоган ушбу воқеани изоҳлар экан, қуйидагиларни айтди:
«Агар Рюдигер сизнинг жамоангиз сафида бўлса, унинг ҳаракатларини жуда ажойиб ва жанговор деб қабул қиласиз. Лекин у сизнинг рақибингиз бўлса, бу ҳаракатларингизга ғазабингиз келади.
Менимча, у олган дисквалификация етарли жазо бўлди ва бу унга катта сабоқ бўлади. Энди унга жиддий синовлардан ўтишга тўғри келади.
Таркибда Рюдигер каби кучли ва жанговор футболчи бўлса, унинг энергиясидан майдонда яхши фойдаланиш мумкин. Буни Германия миллий терма жамоасида у билан бирга ўйнаган пайтимда ўз тажрибамда ҳис қилганман. У шундай футболчи, унинг борлиги жамоага фойдали, мухлислар учун эса бу жуда ёқимли ҳолат.
Лекин баъзида бир жиҳат иккинчисисиз бўлмайди. Рюдигернинг хатти-ҳаракатларида бироз агрессия ва провокацион ёндашув бор, бу унинг майдондаги индивидуал услуби. Антонио кўп ҳолларда жуда ҳиссиётга берилади. Афсуски, Кубок финалида у ҳиссиётларини жиловлай олмади ва чегарадан чиқиб кетди. Унинг бу ҳаракатини катта хато деб ҳисоблайман», — деди Гюндоган Bild нашрига берган интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, Илкай Гюндоган Рюдигер билан Германия миллий терма жамоасида бирга ҳаракат қилган, шунингдек, клублар даражасида «Барселона» таркибида унга қарши баҳс олиб борган.
Маълумки, Испания Кубоги финалида «Барселона» жамоасига қарши баҳсда (2:3) Антонио Рюдигер иккинчи таймда қизил карточка билан майдондан четлатилган эди.
Ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоэчеа «Реал»нинг ҳужумини тўхтатиб, Килиан Мбаппенинг «Барселона» ҳимоячиси Эрик Гарсияга қарши қўпол ҳаракати учун жарима белгилаганида, ўша пайтда захира ўриндиғида ўтирган Рюдигер ўз ҳиссиётларини жиловлай олмади. У ҳакам томон муз парчасини улоқтириб юборгани учун 6 ўйинга дисквалификация қилинди.
Гюндоган ушбу воқеани изоҳлар экан, қуйидагиларни айтди:
«Агар Рюдигер сизнинг жамоангиз сафида бўлса, унинг ҳаракатларини жуда ажойиб ва жанговор деб қабул қиласиз. Лекин у сизнинг рақибингиз бўлса, бу ҳаракатларингизга ғазабингиз келади.
Менимча, у олган дисквалификация етарли жазо бўлди ва бу унга катта сабоқ бўлади. Энди унга жиддий синовлардан ўтишга тўғри келади.
Таркибда Рюдигер каби кучли ва жанговор футболчи бўлса, унинг энергиясидан майдонда яхши фойдаланиш мумкин. Буни Германия миллий терма жамоасида у билан бирга ўйнаган пайтимда ўз тажрибамда ҳис қилганман. У шундай футболчи, унинг борлиги жамоага фойдали, мухлислар учун эса бу жуда ёқимли ҳолат.
Лекин баъзида бир жиҳат иккинчисисиз бўлмайди. Рюдигернинг хатти-ҳаракатларида бироз агрессия ва провокацион ёндашув бор, бу унинг майдондаги индивидуал услуби. Антонио кўп ҳолларда жуда ҳиссиётга берилади. Афсуски, Кубок финалида у ҳиссиётларини жиловлай олмади ва чегарадан чиқиб кетди. Унинг бу ҳаракатини катта хато деб ҳисоблайман», — деди Гюндоган Bild нашрига берган интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, Илкай Гюндоган Рюдигер билан Германия миллий терма жамоасида бирга ҳаракат қилган, шунингдек, клублар даражасида «Барселона» таркибида унга қарши баҳс олиб борган.
…