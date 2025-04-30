Аббосбек Файзуллаев: «Ўзбекистон термаси ҳозир Россиядан кучлироқ»

·6.1K·Спорт
Аббосбек Файзуллаев: «Ўзбекистон термаси ҳозир Россиядан кучлироқ»
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Москва ЦСКА клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев, айни пайтда Ўзбекистон терма жамоасини Россия терма жамоасидан кучлироқ деб ҳисобламоқда.

Футболчи Ўзбекистонда ҳозирги кунда жуда кучли футболчилардан ташкил топган энг яхши авлод шаклланганига алоҳида урғу берди. У шу билан бирга, Россия терма жамоаси ҳам сифатли ва яхши ўйинчиларга эга эканлигини тан олди.

«Ўзбекистонда футболчиларнинг айни дамдаги энг кучли авлодларидан бири бор. Россия терма жамоасининг ҳам таркиби ёмон эмас, уларнинг бир неча ўйинларини кўриб боряпман. Ҳатто рақиблар анча кучсиз бўлса ҳам, таркиб жуда бақувват. Масалан, Головин ва яна бир қанча юлдуз ўйинчилар бор», — деди Файзуллаев.

Шу билан бирга, журналистнинг «ўртоқлик ўйинида ғалаба қозониш эҳтимоли қайси жамоада кўпроқ?» деган саволига Аббосбек қатъият билан жавоб берди:

«Мен ҳар доим ўз юртимни қўллаб-қувватлайман ва Ўзбекистон томонидаман. Менимча, Ўзбекистон терма жамоаси Россияни мағлуб этган бўларди», — деб қўшимча қилди футболчи.

Аббосбек Файзуллаев Москва клуби билан бирга юқори савияли футбол намойиш этиб келмоқда, у Ўзбекистон миллий термасининг ҳам ёрқин юлдузларидан бири сифатида танилган.
Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистон термасиМосква ЦСКАФутболчилар авлодиРоссия терма жамоасиЎзбек футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)