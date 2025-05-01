Барселона ва Интер ўйинида илк таймда тўртта гол
Чемпионлар Лигаси ярим финали доирасидаги “Барселона” ва “Интер” жамоалари ўртасидаги биринчи учрашув жуда шиддатли бошланди. Учрашувда ҳисоб аллақачон 1-дақиқада Маркос Тюрамнинг голи билан очилди. 21-дақиқада эса Дензел Дюмфриснинг голи меҳмонлар ҳисобини 0:2 қилиб қўйди. Шундан сўнг "Барселона" ўз ўйинини тиклади – 24-дақиқада Ламин Ямал, 38-дақиқада эса Ферран Торрес ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлишди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Биринчи таймда "Барселона" тўпга эгалик қилишда катта устунликка эга бўлди – 72% эгалик, 340 та пас ва 91% аниқлик қайд этилди. Шунингдек, "Барса" 10 марта зарба бериб, шундан 4 таси дарвоза томон йўналтирилди. "Интер"да эса 3 та зарба ва 2 та аниқ уриниш бўлди.
Биринчи таймда "Барселона" тўпга эгалик қилишда катта устунликка эга бўлди – 72% эгалик, 340 та пас ва 91% аниқлик қайд этилди. Шунингдек, "Барса" 10 марта зарба бериб, шундан 4 таси дарвоза томон йўналтирилди. "Интер"да эса 3 та зарба ва 2 та аниқ уриниш бўлди.
…