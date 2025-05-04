«Реал Мадрид» Родригони сотишга тайёр: Англиянинг топ-клублари уни ўз сафида кўришни истамоқда

·3.3K·Спорт
«Реал Мадрид» Родригони сотишга тайёр: Англиянинг топ-клублари уни ўз сафида кўришни истамоқда
Мадриднинг «Реал» клуби бразилиялик ҳужумчиси Родриго билан хайрлашишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда «Relevo» нашри маълум қилмоқда.

Маълумотларга кўра, «қироллик клуби» раҳбарияти Родригони сотиш орқали жамоа бюджетига сезиларли даражада маблағ жалб қилишни мақсад қилган. Ҳужумчининг минимал трансфер баҳоси ҳам белгиланган бўлиб, клуб унинг трансферидан камида 100 миллион евро ишлаб олишни режалаштирмоқда.

Родриго билан келишувга эришиш учун айниқса, Англиянинг икки йирик клуби — Лондоннинг «Арсенал» ва «Манчестер Сити» жамоалари қизиқиш билдирмоқда. Бу клублар ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш учун бразилиялик юлдузни муҳим номзод сифатида кўриб чиқишяпти.

Жорий мавсумда 24 ёшли Родриго «Реал» таркибида умумий ҳисобда 50 та учрашув ўтказди. У ушбу ўйинларда рақиблар дарвозасига 13 та гол киритди ва яна 10 та голли узатма амалга ошириб, жамоасининг асосий фигураларидан бирига айланди.

Эътиборли жиҳати шундаки, Родригони клуб билан боғлайдиган шартнома 2028 йилнинг ёзигача тузилган. Аммо футболчининг трансфери билан боғлиқ ҳолатнинг қандай ривожланиши кўп жиҳатдан трансфер музокаралари ва клублар ўртасидаги келишувларга боғлиқ бўлади.
Реал МадридРодригоТрансферАнглия КлублариБразилиялик ЮлдузМадрид Жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Кеча, 23:23Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)