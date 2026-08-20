Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилди

·2·Спорт
Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилди
Қисқача

Жоãо Кансело Барселона билан Чемпионлар лигасини қўлга киритиб, кубокни 2015-йилдан бери илк бор клуб музейига қайтаришни мақсад қилган. У Ал-Ҳилал билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилиб, эркин агент сифатида Барселонага қўшилди ва клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик битим имзолади.

Португалиялик ҳимоячи Жоãо Канцело Каталониянинг Барселона клубига расман қўшилгач, ўзининг ҳис-туйғулари ва келгусги режалари ҳақида гапирди. Шартнома тафсилотларига кўра, футболчи Ал-Ҳилал билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилгач, эркин агент сифатида каталонияликлар сафига келиб қўшилган. У клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик битим имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабар беришича, футболчи ўзининг таништирув матбуот анжуманида жамоанинг олдига улкан мақсадлар қўйилганини таъкидлаган. Жумладан, Канцело 2015-йилдан бери қўлга киритилмаган Чемпионлар лигаси кубогини яна Барселона музейига олиб келиш энг асосий ниятлардан бири эканини яширмаган.

Унинг сўзларига кўра, Барселона каби буюк клуб доимо барча турнирларда ғалаба қозонишга тайёр туриши шарт. Футболчи жамоанинг имкониятларига юқори баҳо бериб, таркибда ғалаба қозониш учун барча зарур сифатлар етарли эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ғалаба сари тўғри йўл

Канцело жамоавий муҳит ва тажриба уйғунлиги ҳақида фикр юритаркан, муваффақият сири кундалик машғулотлар ва ўзаро ёрдамда эканини тушунтирди. Унинг фикрича, таркибдаги тажрибали футболчилар ёшларга кўмаклашиши, ёшлар эса ўз навбатида катта тажрибага эга ўйинчилардан ўрганиши лозим.

«Ўйлашимча, биз тўғри йўлдан боряпмиз, чунки бу жамоада улкан салоҳият бор ва биз ушбу Чемпионлар лигасини қўлга киритиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз», — деди португалиялик ҳимоячи ўзининг дастлабки чиқишида.

Реал Мадрид билан принципиал рақобат

Шунингдек, матбуот анжуманида Реал Мадридга қарши ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтилди. Канцело ашаддий рақибга қарши баҳсларга ҳеч қандай ортиқча босим ёки алоҳида вазият сифатида қарамаслигини билдирди.

Унинг фикрича, турнир жадвалидаги ҳар бир рақиб бир хил даражада муҳим ва қайси жамоага қарши майдонга тушишидан қатъи назар, ҳар бир учрашувда фақат ғалаба учун курашиш талаб этилади. Янги хариднинг бу каби ишончли баёнотлари клуб мухлисларида мавсумолди катта умид уйғотмоқда.

Жоãо КанцелоБарселонаЧемпионлар лигасиРеал МадридТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиЭнзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиБугун, 17:37Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)