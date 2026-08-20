Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилди
Жоãо Кансело Барселона билан Чемпионлар лигасини қўлга киритиб, кубокни 2015-йилдан бери илк бор клуб музейига қайтаришни мақсад қилган. У Ал-Ҳилал билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилиб, эркин агент сифатида Барселонага қўшилди ва клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик битим имзолади.
Португалиялик ҳимоячи Жоãо Канцело Каталониянинг Барселона клубига расман қўшилгач, ўзининг ҳис-туйғулари ва келгусги режалари ҳақида гапирди. Шартнома тафсилотларига кўра, футболчи Ал-Ҳилал билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилгач, эркин агент сифатида каталонияликлар сафига келиб қўшилган. У клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган уч йиллик битим имзолаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабар беришича, футболчи ўзининг таништирув матбуот анжуманида жамоанинг олдига улкан мақсадлар қўйилганини таъкидлаган. Жумладан, Канцело 2015-йилдан бери қўлга киритилмаган Чемпионлар лигаси кубогини яна Барселона музейига олиб келиш энг асосий ниятлардан бири эканини яширмаган.
Унинг сўзларига кўра, Барселона каби буюк клуб доимо барча турнирларда ғалаба қозонишга тайёр туриши шарт. Футболчи жамоанинг имкониятларига юқори баҳо бериб, таркибда ғалаба қозониш учун барча зарур сифатлар етарли эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Ғалаба сари тўғри йўлКанцело жамоавий муҳит ва тажриба уйғунлиги ҳақида фикр юритаркан, муваффақият сири кундалик машғулотлар ва ўзаро ёрдамда эканини тушунтирди. Унинг фикрича, таркибдаги тажрибали футболчилар ёшларга кўмаклашиши, ёшлар эса ўз навбатида катта тажрибага эга ўйинчилардан ўрганиши лозим.
«Ўйлашимча, биз тўғри йўлдан боряпмиз, чунки бу жамоада улкан салоҳият бор ва биз ушбу Чемпионлар лигасини қўлга киритиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз», — деди португалиялик ҳимоячи ўзининг дастлабки чиқишида.
Реал Мадрид билан принципиал рақобатШунингдек, матбуот анжуманида Реал Мадридга қарши ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтилди. Канцело ашаддий рақибга қарши баҳсларга ҳеч қандай ортиқча босим ёки алоҳида вазият сифатида қарамаслигини билдирди.
Унинг фикрича, турнир жадвалидаги ҳар бир рақиб бир хил даражада муҳим ва қайси жамоага қарши майдонга тушишидан қатъи назар, ҳар бир учрашувда фақат ғалаба учун курашиш талаб этилади. Янги хариднинг бу каби ишончли баёнотлари клуб мухлисларида мавсумолди катта умид уйғотмоқда.
…