ЦСКА сафарда ғалабани ушлаб қололмади, Файзуллаевдан фаол ўйин

·15.9K·Спорт
ЦСКА сафарда ғалабани ушлаб қололмади, Файзуллаевдан фаол ўйин
Россия Премьер-лигаси (РПЛ) 27-туридан ўрин олган «Ахмат» ва ЦСКА клублари ўртасидаги учрашув якунига етди. Грознийда бўлиб ўтган ушбу қарама-қаршиликда мухлислар голларга бой бўлмаган, аммо курашларга тўла ўйинга гувоҳ бўлишди.

Беллашувнинг 9-дақиқасида меҳмонлар ҳужумчиси Секу Коита ҳисобни очиб, ЦСКАни олдинга олиб чиққан эди. Бироқ, «Ахмат» жамоаси ҳам тезда ўзини тиклади ва 33-дақиқада Максим Самородов ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.

Москваликлар таркибида Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакили Аббос Файзуллаев ўйинда тўлиқ вақт ҳаракат қилди. У фаол ҳаракатлари билан майдонда кўплаб вазиятларни яратишга ҳаракат қилди, аммо 57-дақиқада ҳакам томонидан огоҳлантириш олди.

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа ҳам гол уриш учун кўплаб ҳаракатларни амалга оширди, лекин рақиблар дарвозаси ишғол қилинмади ва ўйин 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа билан якунланди.

Бу натижадан сўнг ЦСКА 27 турдан кейин жамғарган 52 очко билан РПЛ турнир жадвалида учинчи поғонада қолишда давом этмоқда. «Ахмат» эса ўз майдонида муҳим бир очкони қўлга киритиб, ўз мавқеини мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлди.

Аббос Файзуллаев эса ушбу ўйиндаги ҳаракатлари билан ўзининг жамоадаги мавқеини яна бир бор кўрсатди ва кейинги баҳсларда ҳам ЦСКАнинг муҳим фигураларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
АхматЦСКАРоссия Премьер-лигасиФайзуллаевГрознийОйинССКАЎзбекистонРПЛГрозныйФутбол Ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Кеча, 23:23Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)