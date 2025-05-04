ЦСКА сафарда ғалабани ушлаб қололмади, Файзуллаевдан фаол ўйин
Россия Премьер-лигаси (РПЛ) 27-туридан ўрин олган «Ахмат» ва ЦСКА клублари ўртасидаги учрашув якунига етди. Грознийда бўлиб ўтган ушбу қарама-қаршиликда мухлислар голларга бой бўлмаган, аммо курашларга тўла ўйинга гувоҳ бўлишди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Беллашувнинг 9-дақиқасида меҳмонлар ҳужумчиси Секу Коита ҳисобни очиб, ЦСКАни олдинга олиб чиққан эди. Бироқ, «Ахмат» жамоаси ҳам тезда ўзини тиклади ва 33-дақиқада Максим Самородов ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.
Москваликлар таркибида Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакили Аббос Файзуллаев ўйинда тўлиқ вақт ҳаракат қилди. У фаол ҳаракатлари билан майдонда кўплаб вазиятларни яратишга ҳаракат қилди, аммо 57-дақиқада ҳакам томонидан огоҳлантириш олди.
Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа ҳам гол уриш учун кўплаб ҳаракатларни амалга оширди, лекин рақиблар дарвозаси ишғол қилинмади ва ўйин 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа билан якунланди.
Бу натижадан сўнг ЦСКА 27 турдан кейин жамғарган 52 очко билан РПЛ турнир жадвалида учинчи поғонада қолишда давом этмоқда. «Ахмат» эса ўз майдонида муҳим бир очкони қўлга киритиб, ўз мавқеини мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлди.
Аббос Файзуллаев эса ушбу ўйиндаги ҳаракатлари билан ўзининг жамоадаги мавқеини яна бир бор кўрсатди ва кейинги баҳсларда ҳам ЦСКАнинг муҳим фигураларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
Беллашувнинг 9-дақиқасида меҳмонлар ҳужумчиси Секу Коита ҳисобни очиб, ЦСКАни олдинга олиб чиққан эди. Бироқ, «Ахмат» жамоаси ҳам тезда ўзини тиклади ва 33-дақиқада Максим Самородов ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.
Москваликлар таркибида Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакили Аббос Файзуллаев ўйинда тўлиқ вақт ҳаракат қилди. У фаол ҳаракатлари билан майдонда кўплаб вазиятларни яратишга ҳаракат қилди, аммо 57-дақиқада ҳакам томонидан огоҳлантириш олди.
Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа ҳам гол уриш учун кўплаб ҳаракатларни амалга оширди, лекин рақиблар дарвозаси ишғол қилинмади ва ўйин 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа билан якунланди.
Бу натижадан сўнг ЦСКА 27 турдан кейин жамғарган 52 очко билан РПЛ турнир жадвалида учинчи поғонада қолишда давом этмоқда. «Ахмат» эса ўз майдонида муҳим бир очкони қўлга киритиб, ўз мавқеини мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлди.
Аббос Файзуллаев эса ушбу ўйиндаги ҳаракатлари билан ўзининг жамоадаги мавқеини яна бир бор кўрсатди ва кейинги баҳсларда ҳам ЦСКАнинг муҳим фигураларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
…