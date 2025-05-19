Лазаревич: “Пахтакор”га қарши кутилган сценарий юз берди

·1.4K·Спорт
Лазаревич: “Пахтакор”га қарши кутилган сценарий юз берди
Суперлиганинг 10-туридан ўрин олган “Қизилқум” – “Пахтакор” баҳси (0:3)дан сўнг, навоийликлар бош мураббийи Никола Лазаревич беллашув юзасидан ўз таассуротларини баён этди.

– Аввало “Пахтакор” жамоасини ҳақли ғалаба билан табриклайман. Биз жуда яхши билардикки, улар ҳозир юқори руҳда ҳаракат қиляпти. Мураббий ўзгаргач, жамоа ҳужумкор услубда ўйнаб, сўнгги икки ўйинда 12 та тўп киритган. Шунинг учун “шерлар”нинг актив футбол намойиш этишини кутгандик, – деди Лазаревич.

Унинг сўзларига кўра, “Қизилқум” мураббийлар штаби рақибга қарши тактик “сюрприз” тайёрлаган ва биринчи бўлимда бу режа самара берган. Жамоа бир қатор хавфли вазиятлар яратган, аммо уларни голга айлантира олмаган. Иккинчи таймда эса “Пахтакор” имкониятларидан оқилона фойдаланиб, ҳисобни йирик кўринишга келтирган.

Жуманқўзиев нега захирага олинди?

– У яхши ўйнаётганди. Бироқ унда сариқ карточка бор эди, ундан кейин яна икки вазиятда хатога йўл қўйди. Ҳакам томонидан огоҳлантирилгандан кейин у майдондан четлатилиши мумкин эди. Шунинг учун эҳтиёт чораси сифатида уни алмаштирдик, – деди Лазаревич.

Ваҳобов ва Диёр нега ўйинда қатнашмади?

Бош мураббийга кўра, Ваҳобов аввалги турда жароҳат олган, аммо у келаси учрашувгача сафга қайтиши мумкин. Диёр Раҳматиллоев эса кечаги машғулотда жиддий жароҳат олган ва яқин вақтларда жамоага ёрдам бера олмайди.

Zamin.uz таҳририяти “Қизилқум” жамоасидаги жараёнларни кузатишда давом этади. Сиз клубнинг кейинги ўйинларидан қандай натижалар кутяпсиз?
ПахтакорҚизилқумЛазаревичФутболЖамоаМураббийХавфли ВазиятларЖароҳатНатижалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...