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Суперлига. ОКМК ва "Нефтчи" баҳсида дуранг қайд этилди (видео)

Суперлига. ОКМК ва "Нефтчи" баҳсида дуранг қайд этилди (видео)
Ўзбекистон Суперлигаси 10-турининг ОКМК ва "Нефтчи" ўртасидаги марказий баҳси 2:2 ҳисобида якунланди.

Ўйиндаги голларга Асадбек Собиржонов, 22 (1:0), Аброр Исмоилов, 64 (1:1), Аброр Исмоилов, 66 (1:2), Ислом Тўхтахўжаев, 82 (2:2) муаллифлик қилишди.

Ўнинчи тур якунига кўра, Олмалиқликлар 23 очко билан пешқадам бўлиб қолди. Фарғоналиклар эса, 9 та ўйин ўтказган ҳолда, 16 очко жамғариб 5-ўринни банд этиб турибди.

ОКМК – "Нефтчи" 2:2
Голлар: Асадбек Собиржонов (Азиз Холмуродов) 22, 1:0, Аброр Исмоилов 64, 1:1, Аброр Исмоилов 66, 1:2, Ислом Тўхтахўжаев (Хуршид Ғиёсов) 82, 2:2

ОКМК: 1.Ҳумоюншоҳ Сайётов (31.Муҳаммад Убайдуллаев, 68), 5.Гиорги Папава (28.Арихиро Сентоку, 73), 6.Авазбек Ўлмасалиев, 7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 10.Хуршид Ғиёсов, 11.Рубен Санчес (9.Клейди Даци, 81), 15.Ойбек Рустамов, 18.Азиз Холмуродов (27.Али Абдураҳмонов,68), 19.Аҳмадулло Муқумжонов, 20.Ислом Тўхтахўжаев, 99.Асадбек Собиржонов (77.Нодирбек Абдураззоқов, 68).
Захира: 2.Акромжон Комилов, 4.Миржамол Қосимов, 13.Элдорбек Бегимов, 90.Абубакр Ризо Турдиалиев.

"Нефтчи": 1.Ботирали Эргашев, 4.Боян Цигер, 5.Икром Алибоев (6.Иброҳимҳалил Йўлдошев,80), 7.Аброр Исмоилов, 10.Жамшид Искандеров ( 17.Муҳаммадали Ғиёсов,58), 11.Қувондиқ Рўзиев (14.Жамшид Болтабоев, 58), 20.Анвар Ғофуров, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 24.Ғуломҳайдар Гулямов, 32.Зоран Марушич (22.Тома Табатадзе, 46), 34.Фарруҳ Сайфиев (77.Билолхон Тошмирзаев,46).
Захира: 45.Акбар Тўраев, 9.Шоҳрух Гадоев, 33.Шоҳрух Ёқубжонов, 66.Дониёр Валиев.

Огоҳлантириш: Фаррух Сайфиев ("Нефтчи") 17
Ўзбекистон СуперлигасиОКМК НефтчиМарказий БаҳсАсадбек СобиржоновАброр ИсмоиловИслом ТўхтахўжаевОлмалиқФарғонаТур Янгиликлар
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Янгиликлар » Спорт » Суперлига. ОКМК ва "Нефтчи" баҳсида дуранг қайд этилди (видео)

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