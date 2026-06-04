Виргил ван Дижк Ливерпул раҳбариятининг қароридан ҳайратда эканини айтди

·118·Спорт
Виргил ван Дижк Ливерпул раҳбариятининг қароридан ҳайратда эканини айтди
Аудио версияси

Ливерпул сардори Виргил ван Дижк клуб раҳбариятининг муваффақиятсиз мавсумдан сўнг бош мураббий Арне Слотни истеъфога чиқариш ҳақидаги кутилмаган қароридан ҳайратда эканини билдирди. Тажрибали ҳимоячининг сўзларига кўра, раҳбарият нидерландиялик мутахассис билан хайрлашишдан олдин у билан маслаҳатлашмаган. Футболчи бу хабарни шанба куни ОАВ орқали билганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нидерландия терма жамоасининг Жазоирга қарши ўртоқлик учрашувидаги 1:0 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг, Ван Дижк НОС нашрига берган интервюсида ватандошининг кетиши ҳақида гапирди. "Мен шанба куни тушдан кейин Аmsтердамга қўндим ва бу хабар аллақачон тарқалиб бўлган эди. Шундан сўнг суҳбатлар бўлди, лекин қарор қабул қилиб бўлинганди", — деди ҳимоячи.

Ливерпул учун ўтган мавсум ўта оғир кечди. Жамоа ёзги трансфер ойнасида Александер Исак каби юлдузлар учун рекорд даражадаги 446 миллион фунт сарфлаганига қарамай, Англия Премер-лигасида атиги бешинчи ўринни эгаллади. Шунингдек, Чемпионлар лигаси чорак финалида PSJга имконият бой берилди. Муҳаммад Салах билан боғлиқ ички келишмовчиликлар ҳам вазиятни мураккаблаштирди.

"Улар мендан қандай ёки нима деб сўрашмайди", — дея таъкидлади Ван Дижк раҳбариятнинг қарор қабул қилиш жараёни ҳақида. Шунга қарамай, у кетаётган мураббийлар штабига миннатдорчилик билдирди: "Мен Арне ва Сипке билан гаплашдим. Улар нафақат мен учун, балки клуб учун қилган барча ишлари учун миннатдорман. Уларга фақат муваффақият тилайман".

Ҳозирда Ван Дижк бор эътиборини терма жамоага қаратган, бироқ Жазоирдан қабул қилинган мағлубият уни хафа қилган. "Биз биринчи бўлимда камида 2:0 ҳисобида олдинда бўлишимиз керак эди. Ҳужумда аниқлик етишмаяпти. Жаҳон чемпионатига тайёр бўлишимиз учун кўп нарсани яхшилашимиз шарт", — дея қўшимча қилди Ливерпул юлдузи.

ЛиверпулВиргил ван ДижкАрне СлотАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди