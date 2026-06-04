Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қилади

·53·Спорт
Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қилади
Аудио версияси

Эрлинг Холанд футбол оламидаги "Термонатор" мақомини аллақачон қабул қилиб бўлган. Бир неча йил аввал у ижтимоий тармоқларда ўзини ярим инсон, ярим гол уриш машинаси кўринишида тасвирлаб, мухлисларини байрам билан табриклаган эди. Бироқ Холандни фақатгина совуққон тўпурар деб ҳисоблаш хато бўлади. У ўз ватани Норвегия учун доимо энг яхшисини истайдиган, ҳиссиётларга бой ва ранг-баранг характер эгасидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганида, Эрлинг Холанд ўзини бахтли ҳис қилишидан кўра кўпроқ "енгил тортганини" тан олди. Бу кутилган натижа эди, чунки Норвегия охирги марта 1998-йилда мундиалда қатнашган, Европа чемпионатида эса Холанд туғилишидан бир ой олдин — 2000-йилнинг июнида кўриниш берган эди.

Молде клубида ўсмирлик чоғидаёқ порлаган Холанд, ҳатто Мартин Одегаард каби иқтидорлардан ҳам кўпроқ босим остида қолди. Норвегия каби футбол мероси бой бўлмаган давлатни йирик турнирларга олиб чиқиш масъулияти унинг елкасига тушди. Эрлинг эса бу босимни доимо хуш қаршилаб келган. У ўзининг қанчалик кучли эканлигини яхши билади ва камтарликни сақлаган ҳолда меҳнат қилишдан тўхтамайди.

Холанднинг асосий мақсадларидан бири отаси Алфие Холанддан ўзиб кетиш эди ва у бунга аллақачон эришди. Энди эса унинг олдида янада катта вазифа турибди. "Бу менга катта босим юклайди, лекин менга бундай босим ёқади. Агар мен Эрлинг Холанд бўлмаганимда, ўзим ҳам Эрлинг Холандга шундай катта талаблар қўйган бўлардим", — дейди ҳужумчи.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қилади – Zamin.uz, 04.06.2026