Реал Мадрид президентлигига номзод Эрлинг Холанд ва Родри трансферини вада қилди

·84·Спорт
Реал Мадрид президентлигига номзод Эрлинг Холанд ва Родри трансферини вада қилди

Реал Мадрид президентлиги учун кураш қизғин паллага кирди. Номзод Энрике Рикелме Манчестер Сити юлдузлари Эрлинг Холанд ва Родри борасидаги шов-шувли баёнотларидан қайтмаслигини маълум қилди. 37 ёшли тадбиркор Англия Премер-лигасининг энг йирик юлдузларини Сантяго Бернабеу стадионига олиб келиш бўйича аниқ режасига эга эканлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рикелме Эрлинг Холанднинг атрофидагилар томонидан берилган рад жавобларини "ўйиннинг бир қисми" деб атади. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчининг шартномасида товон пули кўрсатилган банд бор ва бу трансферни амалга ошириш имконсиз эмас. "Агар мен президент этиб сайлансам, Эрлинг Холанд каби буюк шахслар Реал Мадрид сафида тўп суради", — дея ишонч билан таъкидлади номзод.

Вазият Эрлинг Холанднинг агенти Рафаела Piмента ва отаси Алф-Инге Холанднинг раддиясидан сўнг мураккаблашган эди. Бироқ Рикелме бу ҳолатни 2000-йилдаги Луис Фигонинг Барселона жамоасидан трансфер қилиниши билан қиёслади. Ўшанда ҳам трансфер расман эълон қилингунга қадар барча томонлар келишувни рад этишган эди. Шунингдек, у Родри масаласида агент Пабло Баркеро билан алоқада эканини ҳам қўшимча қилди.

Ўз вадаларининг жиддийлигини исботлаш учун Рикелме мисли кўрилмаган таваккалга қўл урди. Агар у вада қилинган трансферларни амалга оширолмаса, клубнинг 100 мингга яқин аъзосининг йиллик бадал пулларини (тахминан 15 миллион евро) ўз ёнидан тўлаб беришга кафолат берди. Бу стратегия амалдаги президент Флорентино Пересга қарши курашда асосий қурол бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридЭрлинг ХоландРодриМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Реал Мадрид президентлигига номзод Эрлинг Холанд ва Родри трансферини вада қилди – Zamin.uz, 04.06.2026