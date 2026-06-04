Реал Мадрид президентлигига номзод Эрлинг Холанд ва Родри трансферини вада қилди
Реал Мадрид президентлиги учун кураш қизғин паллага кирди. Номзод Энрике Рикелме Манчестер Сити юлдузлари Эрлинг Холанд ва Родри борасидаги шов-шувли баёнотларидан қайтмаслигини маълум қилди. 37 ёшли тадбиркор Англия Премер-лигасининг энг йирик юлдузларини Сантяго Бернабеу стадионига олиб келиш бўйича аниқ режасига эга эканлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рикелме Эрлинг Холанднинг атрофидагилар томонидан берилган рад жавобларини "ўйиннинг бир қисми" деб атади. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчининг шартномасида товон пули кўрсатилган банд бор ва бу трансферни амалга ошириш имконсиз эмас. "Агар мен президент этиб сайлансам, Эрлинг Холанд каби буюк шахслар Реал Мадрид сафида тўп суради", — дея ишонч билан таъкидлади номзод.
Вазият Эрлинг Холанднинг агенти Рафаела Piмента ва отаси Алф-Инге Холанднинг раддиясидан сўнг мураккаблашган эди. Бироқ Рикелме бу ҳолатни 2000-йилдаги Луис Фигонинг Барселона жамоасидан трансфер қилиниши билан қиёслади. Ўшанда ҳам трансфер расман эълон қилингунга қадар барча томонлар келишувни рад этишган эди. Шунингдек, у Родри масаласида агент Пабло Баркеро билан алоқада эканини ҳам қўшимча қилди.
Ўз вадаларининг жиддийлигини исботлаш учун Рикелме мисли кўрилмаган таваккалга қўл урди. Агар у вада қилинган трансферларни амалга оширолмаса, клубнинг 100 мингга яқин аъзосининг йиллик бадал пулларини (тахминан 15 миллион евро) ўз ёнидан тўлаб беришга кафолат берди. Бу стратегия амалдаги президент Флорентино Пересга қарши курашда асосий қурол бўлиши кутилмоқда.
…