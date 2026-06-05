Реал Мадрид президентлик пойгаси: Флорентино Перез ва кутилмаган рақиб
Реал Мадрид президентлиги учун кураш тобора кескин тус олмоқда. Амалдаги раҳбар Флорентино Перез ва унинг рақиби Энрике Риқуелме ўртасидаги рақобат трансфер вадалари ва парда ортидаги турли тактикалар билан бойимоқда. Бу вазият кўпчиликка 2000-йилдаги Луис Фиго билан боғлиқ шов-шувли воқеаларни эслатиб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўшанда Флорентино Перез кутилмаганда Луис Фигони ашаддий рақиб Барселона сафидан олиб келишга вада бериб, президентлик сайловларида ғолиб чиққан эди. Ўша пайтда ҳеч ким Перезнинг ғалабасига ишонмаган, ҳатто Фигонинг ўзи ҳам Лорензо Санз ютишига умид қилиб, трансфер миш-мишларини рад этган эди. Бироқ, Реал Мадрид аъзолари Перезнинг жасоратли вадаларига ишониб, уни президент этиб сайлашган.
Oraдан 25 йилдан ортиқ вақт ўтган бўлса-да, Перез ҳамон клубдаги энг қудратли шахс бўлиб қолмоқда. Навбатдаги сайловлар арафасида у ўз танқидчилари, ҳакамлар ва Барселона клубига қарши кескин баёнотлар билан чиқди. Перез ўз позициясини мустаҳкамлаш ва клубда бир қатор хатарли ўзгаришларни амалга ошириш учун муддатидан олдин сайлов ўтказишга қарор қилди.
Президентликка номзод бўлиш шартларини қийинлаштирганига қарамай (20 йиллик аъзолик ва катта миқдордаги молиявий кафолат), Перезнинг қаршисида жиддий рақиб сифатида Энрике Риқуелме пайдо бўлди. Эндиликда ҳар икки томон ҳам клуб аъзоларининг овозини олиш учун энг йирик трансферлар ва стратегик вадалар билан кураш олиб бормоқда.
…