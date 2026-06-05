Йошко Гвардиол Реал Мадридга ўтишни истамоқда

·82·Спорт
Йошко Гвардиол Реал Мадридга ўтишни истамоқда

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез жамоа ҳимоясидаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида Манчестер Сити ҳимоячиси Йошко Гвардиолга қизиқиш билдирмоқда. Хабарларга кўра, хорватиялик футболчининг ўзи ҳам фаолиятини "Сантяго Бернабеу"да давом эттириш ниятида. Гарчи Англия Премер-лигаси чемпионлари ўзининг асосий юлдузларидан бирини қўйиб юбормоқчи бўлмаса-да, футболчининг хоҳиши трансферда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мадридликлар ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Флорентино Перез рўйхатида Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате ва Интер юлдузи Дензел Думфриес каби номлар бор. Бироқ АС нашрининг ёзишича, Йошко Гвардиол "Қироллик клуби" учун энг жозибадор вариантлардан бири бўлиб турибти. Футболчи аллақачон Испания грандига ўтишга тайёрлигини маълум қилган.

Реал Мадрид таркибидаги жароҳатлар инқирози ушбу трансферни тезлаштириши мумкин. Давид Алаба ва Дани Карвахальнинг йўқлиги, Эдер Милитао ва Антонио Рюдигер билан боғлиқ жисмоний муаммолар мураббийлар штабини қийин аҳволга солиб қўйган. Гвардиолнинг ҳам марказий, ҳам чап қанот ҳимоясида бирдек ишончли ўйнай олиши унинг қийматини янада оширмоқда.

Манчестер Сити эса Пеп Гуардиола кетганидан сўнг жамоада кучсизланиш аломатлари кўринишини истамаяпти. Клуб раҳбарияти Йошко Гвардиолга маоши оширилган янги шартнома таклиф қилиб, уни олиб қолишга уриниб кўради. Аммо футболчининг Мадриднинг оқ либосини кийиш орзуси инглиз клуби учун жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити 2023-йилда хорватиялик ҳимоячини РБ Леипзиг клубидан 90 миллион евро эвазига сотиб олган эди. Гвардиолнинг амалдаги шартномаси 2028-йилгача давом этса-да, агар Реал Мадрид муносиб таклиф билан чиқса ва футболчи кетишни талаб қилса, "шаҳарликлар" уни мажбурлаб ушлаб турмаслиги мумкин.

Реал МадридМанчестер СитиЙошко ГвардиолТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди