"Барселона" ўзининг қимматбаҳо ҳимоячисини ёзда трансферга чиқармоқчи

·51·Спорт
"Барселона" ўзининг қимматбаҳо ҳимоячисини ёзда трансферга чиқармоқчи

Испания Ла Лигасида кетма-кет иккинчи бор тенгсиз деб топилиб, чемпионлик тахтини ҳеч кимга бермаган Каталониянинг “Барселона” клуби таркибида жиддий ўзгаришлар амалга оширилиши кутилмоқда. “Кўк-анорранглилар” ўз сафидаги энг тажрибали ва таниқли ҳимоячилардан бири билан кутилаётган ёзги трансферлар ойнасида хайрлашишга яқин турибди.

Таниқли спорт инсайдери Карлос Монфортнинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида маълум қилишича, Каталония гранди раҳбарияти франциялик маҳоратли орқа чизиқ вакили Жюль Кундени сотиб юбориш вариантларини фаол тарзда кўриб чиқмоқда.

Ажралишга нима сабаб бўлди?

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби франциялик легионернинг ортда қолган мавсумдаги кўрсатган ўйин даражасидан ҳамда барқарорлигидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. "Барселона" раҳбарлари Кунденинг трансферидан яхшигина маблағ ишлаб олишни ва ушбу тушган маблағ эвазига жамоа мудофаа чизиғини янада кучайтира оладиган янги номларни жалб этишни мақсад қилган.

Хўш, Жюль Кунденинг бугунги кундаги ҳолати ва кўрсаткичлари қандай? Қуйидаги жадвал орқали футболчининг трансфер оламидаги мавқеи билан танишишингиз мумкин:

Футболчининг ёши

Клубдаги фаолият даври

Шартнома муддати

Трансфер баҳоси

27 ёш

2022 йил ёзидан буён

2030 йил июнигача

65 миллион евро

Туманли албион клублари нишонида

Гарчи Жюль Кунденинг Каталония клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси узоқ муддатли — 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, унинг келажаги Испания билан боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Айни пайтда Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) бир нечта бадавлат ва гранд клублари франциялик ҳимоячини ўз сафларига қўшиб олиш учун жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Нуфузли порталлар томонидан бозор қиймати 65 миллион евро деб баҳоланаётган футболчининг трансфери ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Замин шарҳи: Кетма-кет икки карра Испания чемпиони бўлган жамоа учун таркибни янгилаб туриш — халқаро майдонда, хусусан Чемпионлар лигасида зафар қучиш учун муҳим омил ҳисобланади. Кунденинг сотилиши "Барселона"га молиявий фэйр-плей қоидаларига риоя қилиш ва янги юлдузларни харид қилиш учун кенг йўл очиши шубҳасиз.

Европа футболидаги энг қайноқ трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли жамоаларингиз ҳақидаги эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

БарселонаЖюль КундеИспанияЛа ЛигаАнглийская Премьер-Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди