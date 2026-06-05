"Барселона" ўзининг қимматбаҳо ҳимоячисини ёзда трансферга чиқармоқчи
Испания Ла Лигасида кетма-кет иккинчи бор тенгсиз деб топилиб, чемпионлик тахтини ҳеч кимга бермаган Каталониянинг “Барселона” клуби таркибида жиддий ўзгаришлар амалга оширилиши кутилмоқда. “Кўк-анорранглилар” ўз сафидаги энг тажрибали ва таниқли ҳимоячилардан бири билан кутилаётган ёзги трансферлар ойнасида хайрлашишга яқин турибди.
Таниқли спорт инсайдери Карлос Монфортнинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида маълум қилишича, Каталония гранди раҳбарияти франциялик маҳоратли орқа чизиқ вакили Жюль Кундени сотиб юбориш вариантларини фаол тарзда кўриб чиқмоқда.
Ажралишга нима сабаб бўлди?
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби франциялик легионернинг ортда қолган мавсумдаги кўрсатган ўйин даражасидан ҳамда барқарорлигидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. "Барселона" раҳбарлари Кунденинг трансферидан яхшигина маблағ ишлаб олишни ва ушбу тушган маблағ эвазига жамоа мудофаа чизиғини янада кучайтира оладиган янги номларни жалб этишни мақсад қилган.
Хўш, Жюль Кунденинг бугунги кундаги ҳолати ва кўрсаткичлари қандай? Қуйидаги жадвал орқали футболчининг трансфер оламидаги мавқеи билан танишишингиз мумкин:
Футболчининг ёши
Клубдаги фаолият даври
Шартнома муддати
Трансфер баҳоси
27 ёш
2022 йил ёзидан буён
2030 йил июнигача
65 миллион евро
Туманли албион клублари нишонида
Гарчи Жюль Кунденинг Каталония клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси узоқ муддатли — 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, унинг келажаги Испания билан боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Айни пайтда Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) бир нечта бадавлат ва гранд клублари франциялик ҳимоячини ўз сафларига қўшиб олиш учун жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Нуфузли порталлар томонидан бозор қиймати 65 миллион евро деб баҳоланаётган футболчининг трансфери ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Замин шарҳи: Кетма-кет икки карра Испания чемпиони бўлган жамоа учун таркибни янгилаб туриш — халқаро майдонда, хусусан Чемпионлар лигасида зафар қучиш учун муҳим омил ҳисобланади. Кунденинг сотилиши "Барселона"га молиявий фэйр-плей қоидаларига риоя қилиш ва янги юлдузларни харид қилиш учун кенг йўл очиши шубҳасиз.
Европа футболидаги энг қайноқ трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли жамоаларингиз ҳақидаги эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…