Барселона аёллар жамоасидаги катта ўзгаришлар ва Испания терма жамоаси келажаги

·186·Спорт
Барселона аёллар жамоасидаги катта ўзгаришлар ва Испания терма жамоаси келажаги

Англияга қарши кечадиган муҳим жаҳон чемпионати саралаш ўйини учун Испания терма жамоаси қайдномасига назар ташласангиз, бир клуб устунлигини кўрасиз: Барселона. Сония Бермудес танлаган 25 нафар футболчининг 11 нафари айнан Каталония клуби шарафини ҳимоя қилади. Бироқ, бу ёзда Барселона таркибида улкан ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ойда Пере Ромеу шогирдлари Чемпионлар лигаси финалида Лион устидан 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, мавсумни тўртта соврин билан якунлаганидан сўнг, учта асосий кетиш эълон қилинди. Икки карра "Олтин тўп" соҳибаси Алексиа Путельяс 14 йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этмоқда. Шунингдек, ҳимоя қўрғонлари Она Батлле ва Мапи Леон ҳам янги чорловлар сари йўл олмоқда. Финалда дубл қайд этган Салма Параллуело ҳам уларнинг ортидан кетиши мумкин.

Барселона илгари ҳам бундай вазиятларга тушган. Ўтган ёзда молиявий чекловлар туфайли суст трансфер ойнасидан сўнг жамоанинг Европадаги имкониятлари шубҳа остига олинган эди. Аммо улар барчага муносиб жавоб қайтариб, тўртинчи бор Чемпионлар лигаси ғолибига айланишди. Бу сафарги ҳолат эса бироз бошқача, чунки кетаётган футболчилар — Путельяс, Леон ва Батлле жаҳон даражасидаги юлдузлардир.

Каталонияликлар учун бу катта бўшлиқни тўлдириш вақти келди. Клуб йиллар давомида Ла Масиа академияси ёки ақлли трансферлар орқали таркибни янгилаб келган. Эркаклар жамоасининг Антонй Гордон учун 69 миллион фунт сарфлагани молиявий аҳвол яхшиланганидан далолат бериши мумкин. Бу эса аёллар жамоасига ҳам янги юлдузларни жалб қилиш имконини беради.

Ушбу трансферлар нафақат клуб, балки Испания терма жамоасининг 2027-йилги жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш миссиясига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Барселона ўзининг етакчи фигураларини йўқотаётган бир пайтда, янги авлод вакиллари бу масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр бўлишлари шарт.

БарселонаАлексиа ПутельясЧемпионлар ЛигасиИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди