Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилди
Жаҳон футболидаги трансфер нархлари ва футболчиларнинг бозор қийматини аниқлаб берувчи нуфузли “Transfermarkt” портали экспертлари навбатдаги йирик янгиланишни амалга оширишди. Жума куни Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер баҳолари қайта кўриб чиқилгандан сўнг, сайёранинг энг қимматбаҳо 10 нафар чарм тўп устасидан иборат глобал рейтинг жадвалида кутилмаган ва кескин ўзгаришлар кузатилди.
Узоқ вақт давомида ушбу рўйхатда мутлақ пешқадамлик қилиб келган ва сўнгги ойларда олий мақомни Ламин Ямал ҳамда Эрлинг Холанд билан бўлишиб турган франциялик юлдуз Килиан Мбаппе ўз мавқеини бой берди ва биринчи ўринни тарк этди.
Дунё футболи тахтида икки ҳокимлик
Янгиланган молиявий кўрсаткичларга кўра, айни дамда ер юзидаги энг қимматбаҳо футболчи сифатида икки нафар ёш ва даҳшатли тўпурар тан олинди. Уларнинг ҳар бири нақд 200 миллион евролик қиймат билан трансфер бозорининг мутлақ қиролларига айланишди:
Ламин Ямал («Барселона») — € 200 млн
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн
Каталония грандининг 18 ёшли феномени Ла Лигадаги чемпионлик ва муваффақиятли мавсумдан сўнг ўз нархини максимал даражага кўтариб олишга муваффақ бўлди.
Сайёранинг энг қиммат Топ-10 футболчиси рейтинги
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали дунё футболида айни пайтда энг юқори баҳоланаётган ва миллионлаб мухлислар суюклисига айланган кучли ўнлик вакиллари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Олий рейтингдаги ўрни
Футболчининг исми ва фамилияси
Тўп сурадиган клуби
Жорий трансфер баҳоси
1-2
Ламин Ямал
«Барселона»
200 миллион евро
1-2
Эрлинг Холанд
«Манчестер Сити»
200 миллион евро
3
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
180 миллион евро
4-5
Педри
«Барселона»
150 миллион евро
4-5
Майкл Олисе
«Бавария»
150 миллион евро
6-9
Хвича Кварацхелия
«Наполи»
140 миллион евро
6-9
Жоау Невеш
ПСЖ
140 миллион евро
6-9
Витинья
ПСЖ
140 миллион евро
6-9
Винисиус Жуниор
«Реал Мадрид»
140 миллион евро
10
Жуд Беллингем
«Реал Мадрид»
130 миллион евро
Жадвалдан кўриниб турибдики, Мадриднинг "Реал" клуби аъзолари — Винисиус Жуниор ҳамда Жуд Беллингемнинг нархларида бироз пасайиш кузатилган бўлса-да, улар ҳамон кучли ўнликдаги мавқеларини сақлаб туришибди. ПСЖнинг икки вакили ҳамда Мюнхенда порлаётган Майкл Олисе эса ўз қийматларини сезиларли даражада юксалтиришга эришишган.
Замин шарҳи: Месси ва Роналду давридан кейин футбол бозорида 200 миллионлик довонни забт этиш ҳеч кимга насиб қилмаётган эди. "Барселона"нинг 18 ёшли олмоси Ламин Ямалнинг Холанд билан бир қаторда дунёнинг энг қиммат футболчисига айланиши — бу ҳақиқий тарихий воқеликдир. Мбаппенинг Мадриддаги илк мавсумидан сўнг 180 миллионга тушиши эса Ла Лигадаги рақобатнинг нақадар шиддатли эканидан далолат беради.
Жаҳон футболидаги энг сўнгги молиявий ўзгаришлар, трансфер бозоридаги қайноқ рейтинглар ва севимли юлдузларингиз ҳаётидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…