Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилди

·31·Спорт
Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилди

Жаҳон футболидаги трансфер нархлари ва футболчиларнинг бозор қийматини аниқлаб берувчи нуфузли “Transfermarkt” портали экспертлари навбатдаги йирик янгиланишни амалга оширишди. Жума куни Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер баҳолари қайта кўриб чиқилгандан сўнг, сайёранинг энг қимматбаҳо 10 нафар чарм тўп устасидан иборат глобал рейтинг жадвалида кутилмаган ва кескин ўзгаришлар кузатилди.

Узоқ вақт давомида ушбу рўйхатда мутлақ пешқадамлик қилиб келган ва сўнгги ойларда олий мақомни Ламин Ямал ҳамда Эрлинг Холанд билан бўлишиб турган франциялик юлдуз Килиан Мбаппе ўз мавқеини бой берди ва биринчи ўринни тарк этди.

Дунё футболи тахтида икки ҳокимлик

Янгиланган молиявий кўрсаткичларга кўра, айни дамда ер юзидаги энг қимматбаҳо футболчи сифатида икки нафар ёш ва даҳшатли тўпурар тан олинди. Уларнинг ҳар бири нақд 200 миллион евролик қиймат билан трансфер бозорининг мутлақ қиролларига айланишди:

  • Ламин ЯмалБарселона») — € 200 млн

  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн

Каталония грандининг 18 ёшли феномени Ла Лигадаги чемпионлик ва муваффақиятли мавсумдан сўнг ўз нархини максимал даражага кўтариб олишга муваффақ бўлди.

Сайёранинг энг қиммат Топ-10 футболчиси рейтинги

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали дунё футболида айни пайтда энг юқори баҳоланаётган ва миллионлаб мухлислар суюклисига айланган кучли ўнлик вакиллари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Олий рейтингдаги ўрни

Футболчининг исми ва фамилияси

Тўп сурадиган клуби

Жорий трансфер баҳоси

1-2

Ламин Ямал

«Барселона»

200 миллион евро

1-2

Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити»

200 миллион евро

3

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

180 миллион евро

4-5

Педри

«Барселона»

150 миллион евро

4-5

Майкл Олисе

«Бавария»

150 миллион евро

6-9

Хвича Кварацхелия

«Наполи»

140 миллион евро

6-9

Жоау Невеш

ПСЖ

140 миллион евро

6-9

Витинья

ПСЖ

140 миллион евро

6-9

Винисиус Жуниор

«Реал Мадрид»

140 миллион евро

10

Жуд Беллингем

«Реал Мадрид»

130 миллион евро

Жадвалдан кўриниб турибдики, Мадриднинг "Реал" клуби аъзолари — Винисиус Жуниор ҳамда Жуд Беллингемнинг нархларида бироз пасайиш кузатилган бўлса-да, улар ҳамон кучли ўнликдаги мавқеларини сақлаб туришибди. ПСЖнинг икки вакили ҳамда Мюнхенда порлаётган Майкл Олисе эса ўз қийматларини сезиларли даражада юксалтиришга эришишган.

Замин шарҳи: Месси ва Роналду давридан кейин футбол бозорида 200 миллионлик довонни забт этиш ҳеч кимга насиб қилмаётган эди. "Барселона"нинг 18 ёшли олмоси Ламин Ямалнинг Холанд билан бир қаторда дунёнинг энг қиммат футболчисига айланиши — бу ҳақиқий тарихий воқеликдир. Мбаппенинг Мадриддаги илк мавсумидан сўнг 180 миллионга тушиши эса Ла Лигадаги рақобатнинг нақадар шиддатли эканидан далолат беради.

Жаҳон футболидаги энг сўнгги молиявий ўзгаришлар, трансфер бозоридаги қайноқ рейтинглар ва севимли юлдузларингиз ҳаётидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

ТрансфермарктЛамин ЯмалЭрлинг ХоландБарселонаМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиАПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиБугун, 19:42Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди