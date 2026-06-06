Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирди
Журген Клоппнинг вакили германиялик мутахассиснинг Реал Мадрид билан боғланаётгани ҳақидаги шов-шувли хабарлардан сўнг, унинг мураббийликка қайтиши ҳақидаги гап-сўзларни рад этди. Ушбу кескин раддия президентликка номзод Энрике Риқуелме агар якшанба кунги сайловда ғалаба қозонса, Ливерпулнинг собиқ мураббийини жамоага олиб келишга вада берганидан кейин янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид аъзолари сўнгги 20 йил ичидаги илк президентлик сайловига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, клуб муҳим чорраҳада турибди. Номзод Риқуелме ўз сайловолди кампаниясида Клоппни асосий нишон сифатида кўрсатиб, спорт директори Раул Гонзалез душанба куни германиялик мутахассис билан дарҳол боғланишини таъкидлаган эди.
Бироқ Клоппнинг агенти Марк Косикке ушбу вадаларни тезда чиппакка чиқарди. У ўз мижозининг ҳозирги маъмурий лавозимидаги фаолиятидан мамнунлигини билдириб, Риқуелменинг амбицияли манифестига навбатдаги зарбани берди. Аввалроқ номзоднинг штаби "Бернабеу"нинг ўзига хос жозибаси афсонавий мураббийни танаффусни тўхтатишга кўндира олишини даъво қилган эди.
Sport нашрига берган интервюсида Косикке шундай деди: “Бу ғашни келтирадиган ҳолат! Журген Клопп Ред Булл тизимидаги ролидан бахтиёр ва бирор клубда мураббий сифатида ишлаш нияти йўқ”. Бу Риқуелме учун ҳафтадаги иккинчи муваффақиятсизлик бўлди, чунки аввалроқ Эрлинг Холанднинг вакиллари ҳам футболчининг трансфери бўйича келишув борлиги ҳақидаги гапларни кулги билан рад этишган эди.
Риқуелме ўз вадаларини ҳимоя қилар экан, агар Эрлинг Холанд ёки Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансферини амалга оширолмаса, клуб аъзоларининг келгуси мавсум учун бадал пулларини ўз ёнидан тўлашга кафолат беришини айтган. Шунга қарамай, Клоппнинг расмий вакили томонидан берилган раддия номзоднинг режаларини сўроқ остида қолдирмоқда.
…