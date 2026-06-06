Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтди

·0·Спорт
Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтди

Мюнхеннинг Бавария клуби яна бир бор Томас Араужо трансфери устида бош қотирмоқда. Sky нашри хабарига кўра, Лиссабоннинг Бенфика жамоаси марказий ҳимоячиси Германия рекордчиларининг қизиқишлари доирасида қолмоқда. Мюнхенликлар узоқ вақтдан бери 23 ёшли футболчи билан боғланиб келишмоқда ва унинг вакиллари билан дастлабки музокаралар ўтказилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Араужо ҳам марказий, ҳам ўнг қанот ҳимоясида ўйнаш қобилиятига эга. Бу эса уни Конрад Лаимер учун муносиб муқобил ёки Мин-Жае Ким ёхуд Ҳироки Ито жамоани тарк этган тақдирда асосий вариантга айлантиради. Бундай универсаллик бош мураббий Венсан Компани учун келгуси мавсум режаларида жуда муҳим омил ҳисобланади.

Бироқ трансфер масаласи осон кечмайди. Футболчи яқинда Бенфика билан 2029-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Келишувда 80 дан 100 миллион еврогача бўлган товон пули кўрсатилгани айтилмоқда. Челси ҳам ушбу ўйинчига қизиқиш билдирган, аммо Бавария ҳозирча бундай катта маблағни тўлашга тайёр эмас.

Томас Араужо Бенфика академияси тарбияланувчиси бўлиб, ўтган мавсумда барча мусобақаларда 39 та ўйинда майдонга тушди ва битта гол ҳамда иккита ассист муаллифига айланди. Ҳозирча Бавария раҳбарияти трансфер бўйича кескин қадамларни ташламади, клуб фақатгина 24 ёшли ҳимоячининг ҳолатини кузатиш билан чекланмоқда.

БаварияБенфикаТрансферларТомас АраужоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди