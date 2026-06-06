Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчи
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе трансфери учун клуб рекордини янгилайдиган 150 миллион евролик таклиф тайёрламоқда. Маълумотларга кўра, Перез ушбу трансферни президентлик сайловлари олдидан амалга оширишни режалаштирган. Бавария эса ўзининг асосий юлдузини қўйиб юбормасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Флорентино Перез Чемпионлар лигаси доирасидаги ўйинларда Майкл Олисе кўрсатган ўйинига қойил қолган ва уни жамоанинг келажакдаги асосий мақсадларидан бири деб белгилаган. Агар ушбу келишув амалга ошса, 150 миллион евролик трансфер Сантиаго Бернабеу тарихидаги энг қиммат харидга айланади ва клубнинг Галактико сиёсатига қайтганидан далолат беради.
Мадридликлар президенти сайловда Энрике Риқуелме билан рақобатлашмоқда. Риқуелме ўз навбатида Эрлинг Холанд трансферини вада қилган бўлса, Перез Майкл Олисе орқали ўз позициясини мустаҳкамламоқчи. Шунингдек, миш-мишларга кўра, агар Перез қайта сайланса, Жозе Моуринью жамоага бош мураббий сифатида қайтиши мумкин.
Бавария томони эса трансфер борасида қатъий позицияда турибди. Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс футболчини сотилмас деб атаган. Майкл Олисе Мюнхен клуби билан 2029-йилгача шартномага эга ва у Венсан Компани жамоасининг муҳим бўлаги ҳисобланади. Шунга қарамай, Реал Мадрид келаси сешанба куни расмий таклиф билан чиқиши кутилмоқда.
…