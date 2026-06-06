Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчи

·164·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчи

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе трансфери учун клуб рекордини янгилайдиган 150 миллион евролик таклиф тайёрламоқда. Маълумотларга кўра, Перез ушбу трансферни президентлик сайловлари олдидан амалга оширишни режалаштирган. Бавария эса ўзининг асосий юлдузини қўйиб юбормасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Флорентино Перез Чемпионлар лигаси доирасидаги ўйинларда Майкл Олисе кўрсатган ўйинига қойил қолган ва уни жамоанинг келажакдаги асосий мақсадларидан бири деб белгилаган. Агар ушбу келишув амалга ошса, 150 миллион евролик трансфер Сантиаго Бернабеу тарихидаги энг қиммат харидга айланади ва клубнинг Галактико сиёсатига қайтганидан далолат беради.

Мадридликлар президенти сайловда Энрике Риқуелме билан рақобатлашмоқда. Риқуелме ўз навбатида Эрлинг Холанд трансферини вада қилган бўлса, Перез Майкл Олисе орқали ўз позициясини мустаҳкамламоқчи. Шунингдек, миш-мишларга кўра, агар Перез қайта сайланса, Жозе Моуринью жамоага бош мураббий сифатида қайтиши мумкин.

Бавария томони эса трансфер борасида қатъий позицияда турибди. Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс футболчини сотилмас деб атаган. Майкл Олисе Мюнхен клуби билан 2029-йилгача шартномага эга ва у Венсан Компани жамоасининг муҳим бўлаги ҳисобланади. Шунга қарамай, Реал Мадрид келаси сешанба куни расмий таклиф билан чиқиши кутилмоқда.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеФлорентино ПерезТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди