Килиан Мбаппе ЖЧ-2022 финалини нима учун қайта кўрмаслигини айтди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Аргентина билан бўлиб ўтган ЖЧ-2022 финалидаги мағлубиятни ҳали ҳам унута олмаётганини тан олди. Реал Мадрид юлдузи Қатардаги ўша драматик баҳсда тарихий хет-трик қайд этган бўлса-да, ўйинни қайта томоша қилиш руҳий жароҳатларни янгилаши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Доҳадаги финалда Франция 3:3 ҳисобидаги дурангдан сўнг пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Ўшанда 23 ёшда бўлган ҳужумчи кетма-кет иккита финалда ўйнаган энг ёш футболчига айланди ва учта гол уриб ҳам мағлуб бўлган ягона ўйинчи сифатида тарихда қолди. У турнирнинг "Олтин бутса" совринини қўлга киритган бўлса-да, жамоавий муваффақиятсизлик шахсий рекордлардан устун келди.
Soraре нашрига берган интервюсида Килиан Мбаппе ўша учрашув ҳақида шундай деди: "Барча даврларнинг энг буюк финалими? Менимча, томошабоплик, сценарий ва кутилмаган бурилишлар борасида унга тенг келадигани йўқ. Ҳаммаси пеналтилар билан тугади — бу ҳар қандай футболчи учун энг шафқатсиз якун".
Ҳужумчи ўйинни қайта кўришдан бош тортишини қуйидагича изоҳлади: "Бу ё Лионель Месси учун илк жаҳон чемпионлиги, ёки Франция учун кетма-кет иккинчи ғалаба бўлиши керак эди, шунинг учун у ҳар қандай ҳолатда тарихий эди. Мен ўйинни қайта кўрдимми? Ҳеч қачон! Агар буни қилсам, ичимдаги 'демонлар' (ёмон хотиралар) уйғониб кетиши мумкин деб ўйлайман".
Лусаил стадионидаги ўша ўйинда Килиан Мбаппе 95 сония ичида дубл қайд этиб, Дидиер Десчампс жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган эди. Унинг 81-дақиқада урган тенглаштирувчи голи соатига 123,34 км тезликда ҳаракатланиб, бутун турнирнинг энг кучли зарбаси сифатида қайд этилган.
…