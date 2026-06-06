Килиан Мбаппе ЖЧ-2022 финалини нима учун қайта кўрмаслигини айтди

·141·Спорт
Килиан Мбаппе ЖЧ-2022 финалини нима учун қайта кўрмаслигини айтди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Аргентина билан бўлиб ўтган ЖЧ-2022 финалидаги мағлубиятни ҳали ҳам унута олмаётганини тан олди. Реал Мадрид юлдузи Қатардаги ўша драматик баҳсда тарихий хет-трик қайд этган бўлса-да, ўйинни қайта томоша қилиш руҳий жароҳатларни янгилаши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Доҳадаги финалда Франция 3:3 ҳисобидаги дурангдан сўнг пеналтилар сериясида 4:2 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Ўшанда 23 ёшда бўлган ҳужумчи кетма-кет иккита финалда ўйнаган энг ёш футболчига айланди ва учта гол уриб ҳам мағлуб бўлган ягона ўйинчи сифатида тарихда қолди. У турнирнинг "Олтин бутса" совринини қўлга киритган бўлса-да, жамоавий муваффақиятсизлик шахсий рекордлардан устун келди.

Soraре нашрига берган интервюсида Килиан Мбаппе ўша учрашув ҳақида шундай деди: "Барча даврларнинг энг буюк финалими? Менимча, томошабоплик, сценарий ва кутилмаган бурилишлар борасида унга тенг келадигани йўқ. Ҳаммаси пеналтилар билан тугади — бу ҳар қандай футболчи учун энг шафқатсиз якун".

Ҳужумчи ўйинни қайта кўришдан бош тортишини қуйидагича изоҳлади: "Бу ё Лионель Месси учун илк жаҳон чемпионлиги, ёки Франция учун кетма-кет иккинчи ғалаба бўлиши керак эди, шунинг учун у ҳар қандай ҳолатда тарихий эди. Мен ўйинни қайта кўрдимми? Ҳеч қачон! Агар буни қилсам, ичимдаги 'демонлар' (ёмон хотиралар) уйғониб кетиши мумкин деб ўйлайман".

Лусаил стадионидаги ўша ўйинда Килиан Мбаппе 95 сония ичида дубл қайд этиб, Дидиер Десчампс жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолган эди. Унинг 81-дақиқада урган тенглаштирувчи голи соатига 123,34 км тезликда ҳаракатланиб, бутун турнирнинг энг кучли зарбаси сифатида қайд этилган.

Килиан МбаппеРеал МадридЖЧ-2022Лионель МессиФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди