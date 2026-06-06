Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди
Шимолий Америка яшил майдонларида бошланиши арафасида турган Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан терма жамоалар ўз кучларини синаб кўриш ва тактик схемаларни мукаммаллаштириш мақсадида қизғин тайёргарлик учрашувларини ўтказишмоқда. Ана шундай масъулиятли назорат баҳсларидан бири Европанинг кучли ва юлдузли таркибга эга бўлган Бельгия ҳамда Африканинг ноқулай ва шижоатли вакили — Тунис терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.
Бельгия яшил майдонлари мезбонлик қилган ушбу ўртоқлик беллашувида мухлислар голларга бой ва мутлақ устуворлик остида кечган қизиқарли футбол шоусига гувоҳ бўлишди. Унда майдон эгалари рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритиб, ҳаққоний ва йирик ғалабани расмийлаштиришди.
Голлар паради ва «қизил иблислар»нинг бенуқсон ўйини
Учрашув стартидан бошлаб ташаббусни ўз қўлига олган мезбонлар ҳужум чизиғида жуда фаол ҳаракат қилишди ва вазиятлардан унумли фойдаланишди. Ўйинда киритилган голлар хронологияси қуйидагича кўриниш олди:
Илк муваффақият: Баҳснинг 28-дақиқасида Лондоннинг «Арсенал» клуби юлдузи Леандро Троссар ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Босимнинг кучайиши: Иккинчи бўлим бошида, яъни 53-дақиқада иқтидорли Шарль де Кетеларе орадаги фарқни йириклаштирди.
Сардорлик маҳорати: Машҳур плеймейкер Кевин Де Брюйне 65-дақиқада ўз маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.
Якуний нуқталар: Ўйин охирида Тунис мудофааси бутунлай таслим бўлди — 85-дақиқада Доди Лукебакио ва орадан икки дақиқа ўтиб, 87-дақиқада Николас Раскин якуний ҳисобни (5:0) ўрнатди.
Назорат учрашувининг умумий баёни (Табло)
Бугунги учрашувнинг қисқача ва аниқ статистик манзараси қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда ўз аксини топган:
Ўйин мақоми
Тўп сурган жамоалар ва якуний ҳисоб
Гол муаллифлари ва дақиқалари
Ўртоқлик учрашуви
Бельгия — Тунис ( 5 : 0 )
Л. Троссар (28')
Ш. де Кетеларе (53')
К. Де Брюйне (65')
Д. Лукебакио (85')
Н. Раскин (87')
Олдинда — Жаҳон чемпионатининг масъулиятли синовлари
Ушбу учрашув иккала терма жамоа устозлари учун ҳам Мундиал олдидан таркибнинг заиф ва кучли томонларини билиб олиш учун жуда яхши имконият бўлди. Эслатиб ўтамиз, бўлажак дунё биринчилигида ҳар икки жамоани ҳам жиддий имтиҳонлар кутмоқда:
Руди Гарсия бошқарувидаги Бельгия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Миср, Эрон ва Янги Зеландия вакилларига қарши кураш олиб боради.
Тунис терма жамоаси эса Мундиалнинг энг қийин квартетларидан бирига тушган бўлиб, уларнинг рақиблари Япония, Швеция ва Нидерландия жамоалари бўлишади.
Замин шарҳи: Бельгия терма жамоасининг Тунис устидан қозонган ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг ЖЧ-2026 олдидан руҳий ва тактик жиҳатдан жуда аъло ҳолатда эканлигини кўрсатади. Руди Гарсия қисқа вақт ичида юлдузли таркиб ва ёш иқтидорлар ўртасида ажойиб баланс топа олган. Тўғри, Тунис учун бу жуда оғир мағлубият, бироқ Жапония ва Нидерландия каби топ-жамоаларга қарши расмий баҳслардан аввал бундай заиф нуқталарни билиб олиш улар учун фойдадан ҳоли бўлмайди. Шимолий Америка яшил майдонларида иккала терма жамоага ҳам чиройли ва мазмунли ўйинлар тилаб қоламиз.
Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган терма жамоаларнинг назорат ўйинлари натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва футбол оламининг энг эксклюзив инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…