Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди

·32·Спорт
Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди

Шимолий Америка яшил майдонларида бошланиши арафасида турган Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан терма жамоалар ўз кучларини синаб кўриш ва тактик схемаларни мукаммаллаштириш мақсадида қизғин тайёргарлик учрашувларини ўтказишмоқда. Ана шундай масъулиятли назорат баҳсларидан бири Европанинг кучли ва юлдузли таркибга эга бўлган Бельгия ҳамда Африканинг ноқулай ва шижоатли вакили — Тунис терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.

Бельгия яшил майдонлари мезбонлик қилган ушбу ўртоқлик беллашувида мухлислар голларга бой ва мутлақ устуворлик остида кечган қизиқарли футбол шоусига гувоҳ бўлишди. Унда майдон эгалари рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритиб, ҳаққоний ва йирик ғалабани расмийлаштиришди.

Голлар паради ва «қизил иблислар»нинг бенуқсон ўйини

Учрашув стартидан бошлаб ташаббусни ўз қўлига олган мезбонлар ҳужум чизиғида жуда фаол ҳаракат қилишди ва вазиятлардан унумли фойдаланишди. Ўйинда киритилган голлар хронологияси қуйидагича кўриниш олди:

  • Илк муваффақият: Баҳснинг 28-дақиқасида Лондоннинг «Арсенал» клуби юлдузи Леандро Троссар ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

  • Босимнинг кучайиши: Иккинчи бўлим бошида, яъни 53-дақиқада иқтидорли Шарль де Кетеларе орадаги фарқни йириклаштирди.

  • Сардорлик маҳорати: Машҳур плеймейкер Кевин Де Брюйне 65-дақиқада ўз маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

  • Якуний нуқталар: Ўйин охирида Тунис мудофааси бутунлай таслим бўлди — 85-дақиқада Доди Лукебакио ва орадан икки дақиқа ўтиб, 87-дақиқада Николас Раскин якуний ҳисобни (5:0) ўрнатди.

Назорат учрашувининг умумий баёни (Табло)

Бугунги учрашувнинг қисқача ва аниқ статистик манзараси қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда ўз аксини топган:

Ўйин мақоми

Тўп сурган жамоалар ва якуний ҳисоб

Гол муаллифлари ва дақиқалари

Ўртоқлик учрашуви

Бельгия — Тунис ( 5 : 0 )

Л. Троссар (28')


Ш. де Кетеларе (53')


К. Де Брюйне (65')


Д. Лукебакио (85')


Н. Раскин (87')

Олдинда — Жаҳон чемпионатининг масъулиятли синовлари

Ушбу учрашув иккала терма жамоа устозлари учун ҳам Мундиал олдидан таркибнинг заиф ва кучли томонларини билиб олиш учун жуда яхши имконият бўлди. Эслатиб ўтамиз, бўлажак дунё биринчилигида ҳар икки жамоани ҳам жиддий имтиҳонлар кутмоқда:

  • Руди Гарсия бошқарувидаги Бельгия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Миср, Эрон ва Янги Зеландия вакилларига қарши кураш олиб боради.

  • Тунис терма жамоаси эса Мундиалнинг энг қийин квартетларидан бирига тушган бўлиб, уларнинг рақиблари Япония, Швеция ва Нидерландия жамоалари бўлишади.

Замин шарҳи: Бельгия терма жамоасининг Тунис устидан қозонган ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг ЖЧ-2026 олдидан руҳий ва тактик жиҳатдан жуда аъло ҳолатда эканлигини кўрсатади. Руди Гарсия қисқа вақт ичида юлдузли таркиб ва ёш иқтидорлар ўртасида ажойиб баланс топа олган. Тўғри, Тунис учун бу жуда оғир мағлубият, бироқ Жапония ва Нидерландия каби топ-жамоаларга қарши расмий баҳслардан аввал бундай заиф нуқталарни билиб олиш улар учун фойдадан ҳоли бўлмайди. Шимолий Америка яшил майдонларида иккала терма жамоага ҳам чиройли ва мазмунли ўйинлар тилаб қоламиз.

Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган терма жамоаларнинг назорат ўйинлари натижалари, Мундиал-2026 кундалиги ва футбол оламининг энг эксклюзив инсайдларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

БельгияТунисЛеандро ТроссарКевин Де БрюйнеАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиБугун, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратди – Zamin.uz, 06.06.2026