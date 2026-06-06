Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди
Европанинг энг шиддатли ва тактик курашларга бой бўлган миллий чемпионатларидан бири — Италия А Серияси футбол ишқибозлари соғинчини тез орада якунлашга ҳозирлик кўрмоқда. Италия футбол грандлари ва уларнинг кучли мураббийлари ўртасидаги янги Скудетто учун кураш тақвими ниҳоят аниқ бўлди. Италия А Сериясининг расмий интернет портали яқинлашиб келаётган 2026/2027 йилги мавсум учун батафсил ва тўлиқ баҳслар режасини омма эътиборига ҳавола этди.
Унга кўра, янги чемпионатнинг дастлабки старт ҳуштаги шу йилнинг 23 август куни чалинади. Дастлабки турнинг ўзидаёқ амалдаги мамлакат чемпиони — Миланнинг «Интер» клуби элитага қайтган дебютант «Монца» жамоасини ўз уйида синовдан ўтказади. Наполининг шижоатли жамоаси эса илк турни сафарда, «Женоа» клуби меҳмони сифатида бошлайдиган бўлди.
А Серия 1-турининг барча қарама-қаршиликлари
Биринчи тур доирасида яшил майдонларда ўзаро куч синашадиган барча жуфтликлар таркиби қуйидагича кўриниш олган:
«Аталанта» — «Сассуоло»
«Болонья» — «Лацио»
«Фрозиноне» — «Ювентус»
«Женоа» — «Наполи»
«Интер» — «Монца»
«Парма» — «Кальяри»
«Рома» — «Фиорентина»
«Торино» — «Милан»
«Удинезе» — «Комо»
«Венеция» — «Лечче»
3-турдаги даҳшатли супер тўқнашувлар
Мусобақа ташкилотчилари ишқибозлар учун ҳақиқий совғани чемпионатнинг бошланишидаёқ тайёрлаб қўйишган. Мавсум старт олгандан сўнг кўп ўтмай, аниқроғи 3-турнинг ўзидаёқ миллионлаб футбол мухлислари бирйўла иккита грандлар жангига гувоҳ бўлишади. Календардаги ушбу марказий баҳслар тақсимотини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:
Мавсум босқичи
Учрашув жуфтлиги
Баҳс мақоми ва ўтадиган жойи
А Серия, 3-тур
«Интер» — «Наполи»
Иккита Скудетто даъвогарининг Миландаги шиддатли тўқнашуви.
А Серия, 3-тур
«Ювентус» — «Милан»
Туринда ўтадиган Италия футболининг классик ва тарихий дербиси.
Мана шу икки йирик қарама-қаршилик янги мавсумда турнир жадвалидаги етакчилик учун кураш қанчалик қизғин кечишини дастлабки ҳафталардаёқ кўрсатиб бериши шубҳасиз.
Замин шарҳи: Италия А Сериясининг янги тақвимига назар ташлаб, бу йилги мавсум олдингиларидан кўра қизиқарлироқ ўтишини тахмин қилиш қийин эмас. «Интер» ўз унвонини сақлаб қолишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, «Милан», «Ювентус» ва «Наполи» каби клублар таркибни кучайтириб, унга жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр. Айниқса, 3-турдаги бирйўла иккита супер-баҳс — «Интер»-«Наполи» ва «Ювентус»-«Милан» баҳслари август охири ва сентябрь бошида Европа футболида ҳақиқий иссиқ ҳароратни юзага келтиради. Апеннин ярим оролидаги ушбу гўзал футбол байрамини интизорлик билан кутиб қоламиз.
Италия А Сериясининг кундалик натижалари, трансфер оламидаги сўнгги ўзгаришлар, юлдузли футболчилар ҳаёти ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…