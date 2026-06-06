Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди

·47·Спорт
Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди

Европанинг энг шиддатли ва тактик курашларга бой бўлган миллий чемпионатларидан бири — Италия А Серияси футбол ишқибозлари соғинчини тез орада якунлашга ҳозирлик кўрмоқда. Италия футбол грандлари ва уларнинг кучли мураббийлари ўртасидаги янги Скудетто учун кураш тақвими ниҳоят аниқ бўлди. Италия А Сериясининг расмий интернет портали яқинлашиб келаётган 2026/2027 йилги мавсум учун батафсил ва тўлиқ баҳслар режасини омма эътиборига ҳавола этди.

Унга кўра, янги чемпионатнинг дастлабки старт ҳуштаги шу йилнинг 23 август куни чалинади. Дастлабки турнинг ўзидаёқ амалдаги мамлакат чемпиони — Миланнинг «Интер» клуби элитага қайтган дебютант «Монца» жамоасини ўз уйида синовдан ўтказади. Наполининг шижоатли жамоаси эса илк турни сафарда, «Женоа» клуби меҳмони сифатида бошлайдиган бўлди.

А Серия 1-турининг барча қарама-қаршиликлари

Биринчи тур доирасида яшил майдонларда ўзаро куч синашадиган барча жуфтликлар таркиби қуйидагича кўриниш олган:

  • «Аталанта» — «Сассуоло»

  • «Болонья» — «Лацио»

  • «Фрозиноне» — «Ювентус»

  • «Женоа» — «Наполи»

  • «Интер» — «Монца»

  • «Парма» — «Кальяри»

  • «Рома» — «Фиорентина»

  • «Торино» — «Милан»

  • «Удинезе» — «Комо»

  • «Венеция» — «Лечче»

3-турдаги даҳшатли супер тўқнашувлар

Мусобақа ташкилотчилари ишқибозлар учун ҳақиқий совғани чемпионатнинг бошланишидаёқ тайёрлаб қўйишган. Мавсум старт олгандан сўнг кўп ўтмай, аниқроғи 3-турнинг ўзидаёқ миллионлаб футбол мухлислари бирйўла иккита грандлар жангига гувоҳ бўлишади. Календардаги ушбу марказий баҳслар тақсимотини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:

Мавсум босқичи

Учрашув жуфтлиги

Баҳс мақоми ва ўтадиган жойи

А Серия, 3-тур

«Интер» — «Наполи»

Иккита Скудетто даъвогарининг Миландаги шиддатли тўқнашуви.

А Серия, 3-тур

«Ювентус» — «Милан»

Туринда ўтадиган Италия футболининг классик ва тарихий дербиси.

Мана шу икки йирик қарама-қаршилик янги мавсумда турнир жадвалидаги етакчилик учун кураш қанчалик қизғин кечишини дастлабки ҳафталардаёқ кўрсатиб бериши шубҳасиз.

Замин шарҳи: Италия А Сериясининг янги тақвимига назар ташлаб, бу йилги мавсум олдингиларидан кўра қизиқарлироқ ўтишини тахмин қилиш қийин эмас. «Интер» ўз унвонини сақлаб қолишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, «Милан», «Ювентус» ва «Наполи» каби клублар таркибни кучайтириб, унга жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр. Айниқса, 3-турдаги бирйўла иккита супер-баҳс — «Интер»-«Наполи» ва «Ювентус»-«Милан» баҳслари август охири ва сентябрь бошида Европа футболида ҳақиқий иссиқ ҳароратни юзага келтиради. Апеннин ярим оролидаги ушбу гўзал футбол байрамини интизорлик билан кутиб қоламиз.

Италия А Сериясининг кундалик натижалари, трансфер оламидаги сўнгги ўзгаришлар, юлдузли футболчилар ҳаёти ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Италия А СериясиИнтерНаполиЮвентусМилан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиБугун, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди – Zamin.uz, 06.06.2026