Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотир

·79·Спорт
Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотир

Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 турнирига тайёргарлик жараёнида кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. АҚШнинг Чаттануга шаҳрида ўтаётган машғулотлар вақтида Барселона юлдузи Гави ва Манчестер Сити таянч ярим ҳимоячиси Родри ўртасида жиддий тўқнашув содир бўлди. Ёш ярим ҳимоячининг ўзига хос тажовузкор ўйин услуби тажрибали жамоадошининг майдонда оғриқдан букилиб қолишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Луис де ла Фуенте шогирдлари 15-июн куни Кабо-Вердега қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Теннесси штатидаги базада муҳит бироз таранглашди. Гави машғулот ўйинини худди финальдек қабул қилиб, тўп учун курашда кечикди ва бутсасининг тишлари билан Родри нинг тўпиғига зарба берди. Манчестер Сити юлдузи майдонга йиқилиб, оёғини ушлаганча азобда қолди, бу эса мураббийлар штабини жиддий ташвишга солди.

Жаҳон чемпионати бошланишига бир ҳафтадан кўпроқ вақт қолганида Родри нинг жароҳат олиши Испания стратегиясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин эди. Гави дарҳол жамоадошидан узр сўради, тиббий ходимлар эса майдонга югуриб чиқишди. Дастлабки тасвирлар қўрқинчли кўринган бўлса-да, Родри бироз вақт ўтгач ўрнидан туришга муваффақ бўлди ва машғулотни бироз оқсоқланган ҳолда якунлади.

Шу билан бирга, Луис де ла Фуенте учун ижобий янгиликлар ҳам бор. Ламине Ямал ва Нико Виллиаms ўзларининг реабилитация дастурларини давом эттиришмоқда. Ҳар икки қанот ҳужумчиси мушак жароҳатлари туфайли бир ойдан ортиқ вақтни ўтказиб юборган эди. Улар чигалёзди машқлари ва "рондо"ларда иштирок этишди, бироқ контактли курашлардан четда туришди. Уларнинг Перуга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушиши кутилмаяпти.

ИспанияГавиРодриЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)