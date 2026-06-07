Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотир
Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 турнирига тайёргарлик жараёнида кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. АҚШнинг Чаттануга шаҳрида ўтаётган машғулотлар вақтида Барселона юлдузи Гави ва Манчестер Сити таянч ярим ҳимоячиси Родри ўртасида жиддий тўқнашув содир бўлди. Ёш ярим ҳимоячининг ўзига хос тажовузкор ўйин услуби тажрибали жамоадошининг майдонда оғриқдан букилиб қолишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Луис де ла Фуенте шогирдлари 15-июн куни Кабо-Вердега қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Теннесси штатидаги базада муҳит бироз таранглашди. Гави машғулот ўйинини худди финальдек қабул қилиб, тўп учун курашда кечикди ва бутсасининг тишлари билан Родри нинг тўпиғига зарба берди. Манчестер Сити юлдузи майдонга йиқилиб, оёғини ушлаганча азобда қолди, бу эса мураббийлар штабини жиддий ташвишга солди.
Жаҳон чемпионати бошланишига бир ҳафтадан кўпроқ вақт қолганида Родри нинг жароҳат олиши Испания стратегиясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин эди. Гави дарҳол жамоадошидан узр сўради, тиббий ходимлар эса майдонга югуриб чиқишди. Дастлабки тасвирлар қўрқинчли кўринган бўлса-да, Родри бироз вақт ўтгач ўрнидан туришга муваффақ бўлди ва машғулотни бироз оқсоқланган ҳолда якунлади.
Шу билан бирга, Луис де ла Фуенте учун ижобий янгиликлар ҳам бор. Ламине Ямал ва Нико Виллиаms ўзларининг реабилитация дастурларини давом эттиришмоқда. Ҳар икки қанот ҳужумчиси мушак жароҳатлари туфайли бир ойдан ортиқ вақтни ўтказиб юборган эди. Улар чигалёзди машқлари ва "рондо"ларда иштирок этишди, бироқ контактли курашлардан четда туришди. Уларнинг Перуга қарши ўртоқлик ўйинида майдонга тушиши кутилмаяпти.
…