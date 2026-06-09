Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлди
Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тўлиқ тайёр бўлиш учун барча чораларни кўрмоқда. Ҳозирда Ню-Жерсида болдир мушакларидаги сурункали жароҳатдан тикланиш жараёнини ўтаётган футболчи нафақат соғлиғи, балки ташқи кўриниши билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқларда унинг янги соч турмаги акс этган суратлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймар жароҳатидан тезроқ қутулиш учун NASA томонидан ишлаб чиқилган юқори технологияли ускунадан фойдаланмоқда. Хусусан, ҳужумчи анти-гравитацион югуриш йўлакчасида машғулот ўтказмоқда. Ушбу қурилма пастки оёқ-қўлларга тушадиган оғирликни камайтириб, жароҳатланган соҳага зарар етказмаган ҳолда кардиомашқларни бажариш ва мушаклар фаоллигини сақлаб қолиш имконини беради.
Мазкур технология футболчининг бел қисмидан махсус ҳаво ёстиқчаси билан ўралишини кўзда тутади. Бу шифокорлар ва мураббийларга тикланиш босқичига қараб тана вазнининг оёқларга тушадиган улушини аниқ назорат қилиш ва аста-секин ошириб бориш имконини беради. Гарчи бу усул жуда футуристик кўринса-да, Бразилиянинг Фламенго ва Крузеиро каби клублари ундан ўн йилдан ортиқ вақтдан бери фойдаланиб келади.
Саломатлигидан ташқари, Неймар ўз имиджини ҳам янгилади. Унинг узоқ йиллик стилисти Вагнер Тенорио футболчининг 2018-йилги Россия мундиалидаги кўринишини эслатувчи оч сарғиш рангли янги соч турмагини намойиш этди. 34 ёшли ҳужумчи фаолияти давомида йирик турнирлар олдидан ташқи кўринишини ўзгартиришни анъанага айлантирган.
…