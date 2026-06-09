Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлди

·41·Спорт
Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлди

Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тўлиқ тайёр бўлиш учун барча чораларни кўрмоқда. Ҳозирда Ню-Жерсида болдир мушакларидаги сурункали жароҳатдан тикланиш жараёнини ўтаётган футболчи нафақат соғлиғи, балки ташқи кўриниши билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Ижтимоий тармоқларда унинг янги соч турмаги акс этган суратлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар жароҳатидан тезроқ қутулиш учун NASA томонидан ишлаб чиқилган юқори технологияли ускунадан фойдаланмоқда. Хусусан, ҳужумчи анти-гравитацион югуриш йўлакчасида машғулот ўтказмоқда. Ушбу қурилма пастки оёқ-қўлларга тушадиган оғирликни камайтириб, жароҳатланган соҳага зарар етказмаган ҳолда кардиомашқларни бажариш ва мушаклар фаоллигини сақлаб қолиш имконини беради.

Мазкур технология футболчининг бел қисмидан махсус ҳаво ёстиқчаси билан ўралишини кўзда тутади. Бу шифокорлар ва мураббийларга тикланиш босқичига қараб тана вазнининг оёқларга тушадиган улушини аниқ назорат қилиш ва аста-секин ошириб бориш имконини беради. Гарчи бу усул жуда футуристик кўринса-да, Бразилиянинг Фламенго ва Крузеиро каби клублари ундан ўн йилдан ортиқ вақтдан бери фойдаланиб келади.

Саломатлигидан ташқари, Неймар ўз имиджини ҳам янгилади. Унинг узоқ йиллик стилисти Вагнер Тенорио футболчининг 2018-йилги Россия мундиалидаги кўринишини эслатувчи оч сарғиш рангли янги соч турмагини намойиш этди. 34 ёшли ҳужумчи фаолияти давомида йирик турнирлар олдидан ташқи кўринишини ўзгартиришни анъанага айлантирган.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиЖароҳатФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинFIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинБугун, 20:11Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиЎзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)