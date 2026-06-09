Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот берди
Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Неймар режалаштирилган МРТ текширувидан ўтди ва натижалар ижобий чиқди. Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) юлдуз футболчининг ўнг болдиридаги мушак жароҳатидан тикланиш жараёни кутилганидек кетаётганини тасдиқлади. Шунга қарамай, "Селесао" ўз етакчисининг майдонга қайтиши борасида эҳтиёткорлик чораларини кўришда давом этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймар ушбу жароҳатни 17-май куни Сантос сафида ўйнаётганида орттириб олган эди. Тиббий штабнинг хулосасига кўра, тикланиш жараёни белгиланган вақт оралиғида амалга ошмоқда. Шифокорлар футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ тикламасдан туриб, уни рақобатбардош футболга қайтариш ниятида эмаслар. Бу турнирнинг кейинги босқичларида жароҳат қайталанишининг олдини олиш учун қилинаётган стратегик ҳаракатдир.
КБФ душанба кунги текширувдан сўнг расмий баёнот берди: "Атлет Неймар МРТ текширувидан ўтди. Текширув муолажалар кутилган параметрлар доирасида яхши кетаётганини кўрсатди. У терма жамоа тиббий ходимлари томонидан режалаштирилган тикланиш ва жисмоний тайёргарлик жараёнини давом эттиради".
Неймарнинг тикланиши ижобий кечаётган бўлса-да, Марокашга қарши гуруҳ босқичининг очилиш учрашуви плеймейкер учун бироз эрта ҳисобланади. Ҳозирча у умумий гуруҳ машғулотларига қўшилмаган ва фақат тренажёр зали ҳамда физиотерапия билан чекланмоқда. Режага кўра, у яқин кунларда индивидуал майдон машғулотларига ўтади ва гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинлари ёки плей-офф босқичига тайёр бўлади.
…