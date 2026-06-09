Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан жамоанинг унинг голларига ҳаддан ташқари боғланиб қолгани ҳақидаги фикрларга муносабат билдирди. Бавария сафида Германияда рекордларни янгилаб, сермаҳсул мавсумни ўтказган ҳужумчи турнирга ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасида яқинлашмоқда. 60 йиллик совринсиз серияга чек қўйишни мақсад қилган "Уч шерлар" таркибида асосий эътибор яна рекордчи сардорга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Катта саҳнадаги босим ҳақида гапирар экан, Гарри Кейн топ-даражадаги терма жамоа ҳужумчиси бўлиш табиий равишда гол уриш масъулиятини юклашини тан олди. Ўз вазиятини бошқа жаҳон юлдузлари билан солиштирар экан, у шундай деди: "Ўйлайманки, ҳар қандай кучли ҳужумчиси бор жамоада унга нисбатан боғлиқлик бўлади. Масалан, Эрлинг Холанд Норвегия билан ёки Килиан Мбаппе Франция билан шундай ҳолатда. Агар жамоада асосий тўпурар бўлса, ундан гол кутишади. Бу ёмон нарса эмас".
Сардор жамоанинг бошқа аъзоларида ҳам гол уриш салоҳияти юқори эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, таркибга жалб этилган футболчиларнинг деярли барчаси ўз клубларида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, совринлар ютишган. Бавария таркибидаги ўйинлари орқали Гарри Кейн 2001-йилдаги Майкл Оуэндан кейин "Олтин тўп"ни қўлга киритган илк инглиз футболчиси бўлишга асосий номзодлардан бири бўлиб турибди.
32 ёшли ҳужумчи Шимолий Америкадаги турнирга жисмоний жиҳатдан жуда яхши ҳолатда етиб боришига ишонмоқда. Узоқ давом этган мавсумдан кейинги чарчоқ ҳақидаги хавотирларга қарамай, Гарри Кейн бу унинг Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун фаолиятидаги энг яхши имконият эканини айтди. Ҳужумчи ўзини ҳар қачонгидан ҳам тетик ҳис қилаётганини ва ниҳоят ғалаба чизиғини кесиб ўтиш вақти келганини таъкидлади.
…