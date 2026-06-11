Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтди
Сантяго Хименес 2025-26-йилги мавсумда Милан сафида А Серияда бирорта ҳам гол ура олмади. Мексикалик афсонавий ҳужумчи Жаред Боргетти ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳамюртининг муваффақияцизликлари сабабларини тушунтириб берди. Клуб миқёсидаги қийинчиликларга ва трансфер миш-мишларига қарамай, 25 ёшли форвард ўз уйида ўтадиган Жаҳон чемпионатида порлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хименес 2025-йилнинг февралида Feyenoord сафидаги сермаҳсул ўйинларидан сўнг Сан Сирога кўчиб ўтган еди. Нидерландияда у 105 ўйинда 65 та гол уриб, ҳар бир тўлиқ мавсумда 20 тадан кўп тўп киритишга муваффақ бўлган. Европанинг кўплаб етакчи клублари, жумладан Англия Премер-лигаси жамоалари унга қизиқиш билдирган бўлса-да, у болалигидан мухлислик қилган Милан клубини танлаган еди.
Италияга келганидан сўнг дастлабки олтита голини урган бўлса-да, Хименес янги муҳитга тўлиқ мослаша олмади. Мутахассислар буни мослашув жараёни билан боғлашган еди, бироқ жароҳатлар вазиятни янада оғирлаштирди. Кучли ҳужумчи Италиядаги биринчи тўлиқ мавсумининг беш ойини жароҳат туфайли ўтказиб юборди. Натижада, у якунланган мавсумда фақатгина Италия кубогида битта гол уриш билан чекланди.
Ҳозирда Милан жамоасида катта ўзгаришлар юз бермоқда: бош мураббий Массимилиано Аллегри кетмоқда ва бир қатор етакчи футболчиларнинг келажаги сўроқ остида турибди. Жаред Боргетти Хименеснинг ҳолати ҳақида шундай дейди: “Афсуски, Италиядаги йил Сантяго учун омадли келмади, лекин бу фақат унинг айби емас. Жароҳат унга барқарорликка еришиш ва асосий таркиб учун курашишда халақит берди”.
Боргеттининг фикрича, жамоанинг умумий ўйини ҳам ҳужумчига ёрдам бермаган. “Милан бу мавсумда яхши ўйин кўрсата олмади, жамоа ёмон ўйнаганда еса бирор футболчининг ажралиб туриши қийин. Хименес — жамоавий ўйинга боғлиқ ҳужумчи. Унинг пасайиши ҳам ўзига, ҳам жамоанинг умумий ҳолатига боғлиқ”, — дея қўшимча қилди афсонавий футболчи.
…